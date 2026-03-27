Kiko Rivera desnuda su alma en su canción dedicada a su madre, 'No hay paz sin ti': "Mamá si me equivoqué perdóname hoy"

Llegó el día. Después de varias semanas dejando pinceladas de 'No hay paz sin ti' a través de sus redes sociales y dejando entrever que su nuevo tema trataba sobre su reconciliación con su madre, Isabel Pantoja, este viernes 27 de marzo ha visto por fin la luz la canción más sincera, especial e íntima de Kiko Rivera.

Una carta abierta de perdón, arrepentimiento y amor incondicional del dj a la tonadillera, en la que por primera vez reconoce los errores que le llevaron a romper su relación hace seis años y en la que, bajo un ritmo melódico, confesa como nunca lo que su progenitora ha significado, significa y nunca dejará de significar, "pase lo que pase", para él.

A continuación, la letra íntegra de 'No hay paz sin ti', que comienza y termina con Kiko rapeando, y cuyo videoclip está protagonizado por imágenes de madre e hijo:

Esta canción es para ti mamá

porque pase lo que pase siempre seré parte de ti

He dicho cosas que aún me pesan

Palabras que el alma no regresan

Sé que fallé cuando perdí el control

Y el silencio nos robó la voz

Pero también hubo heridas abiertas

Verdades que nunca tuvieron respuesta

Que entre el ruido y la soledad

se nos rompió la mitad

Ni tú ni yo supimos cómo hacerlo mejor

Dos corazones peleando con el dolor

No hay paz si ti

dentro de mi

Aunque duela lo que vivimos aquí

Mamá si me equivoqué perdóname hoy

Que el amor siempre fue más fuerte que el rencor

No hay paz sin ti

Lo entendí

Aunque el tiempo nos quiso dividir

Y entre lágrimas, verdad y cicatriz

sigo siendo parte de ti

No busco ganar ni tener razón

Solo curar lo que rompió el corazón

Hubo errores que no supe evitar

Y momentos que nos hicieron dudar

Si alguna vez sentiste mi distancia

era miedo disfrazado de arrogancia

Porque aunque quise huir

Siempre volví hacia ti

Las heridas hablan cuando calla la voz

Pero el amor nunca se fue de los dos

No hay, no hay, no hay paz sin ti

dentro de mi

Aunque duela lo que vivimos aquí

mamá si me equivoqué perdóname hoy

Que el amor siempre fue más fuerte que el rencor

No hay paz sin ti

Lo entendí

Aunque el tiempo nos quiso dividir

Si el orgullo nos separó

Que el perdón nos vuelva a unir

Kiko Rivera