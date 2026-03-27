Kiko Rivera desnuda su alma en su canción dedicada a su madre, 'No hay paz sin ti': "Mamá si me equivoqué perdóname hoy"

Llegó el día. Después de varias semanas dejando pinceladas de 'No hay paz sin ti' a través de sus redes sociales y dejando entrever que su nuevo tema trataba sobre su reconciliación con su madre, Isabel Pantoja, este viernes 27 de marzo ha visto por fin la luz la canción más sincera, especial e íntima de Kiko Rivera.
Una carta abierta de perdón, arrepentimiento y amor incondicional del dj a la tonadillera, en la que por primera vez reconoce los errores que le llevaron a romper su relación hace seis años y en la que, bajo un ritmo melódico, confesa como nunca lo que su progenitora ha significado, significa y nunca dejará de significar, "pase lo que pase", para él.
A continuación, la letra íntegra de 'No hay paz sin ti', que comienza y termina con Kiko rapeando, y cuyo videoclip está protagonizado por imágenes de madre e hijo:
Esta canción es para ti mamá
porque pase lo que pase siempre seré parte de ti
He dicho cosas que aún me pesan
Palabras que el alma no regresan
Sé que fallé cuando perdí el control
Y el silencio nos robó la voz
Pero también hubo heridas abiertas
Verdades que nunca tuvieron respuesta
Que entre el ruido y la soledad
se nos rompió la mitad
Ni tú ni yo supimos cómo hacerlo mejor
Dos corazones peleando con el dolor
No hay paz si ti
dentro de mi
Aunque duela lo que vivimos aquí
Mamá si me equivoqué perdóname hoy
Que el amor siempre fue más fuerte que el rencor
No hay paz sin ti
Lo entendí
Aunque el tiempo nos quiso dividir
Y entre lágrimas, verdad y cicatriz
sigo siendo parte de ti
No busco ganar ni tener razón
Solo curar lo que rompió el corazón
Hubo errores que no supe evitar
Y momentos que nos hicieron dudar
Si alguna vez sentiste mi distancia
era miedo disfrazado de arrogancia
Porque aunque quise huir
Siempre volví hacia ti
Las heridas hablan cuando calla la voz
Pero el amor nunca se fue de los dos
No hay, no hay, no hay paz sin ti
dentro de mi
Aunque duela lo que vivimos aquí
mamá si me equivoqué perdóname hoy
Que el amor siempre fue más fuerte que el rencor
No hay paz sin ti
Lo entendí
Aunque el tiempo nos quiso dividir
Si el orgullo nos separó
Que el perdón nos vuelva a unir
Kiko Rivera