El embajador de EEUU en la UE insta a Europa a no multar a las tecnológicas ante el desarrollo de la IA

El representante estadounidense ante la Unión Europea, Andrew Puzder, señaló que la continuidad de las sanciones y el incremento del nivel regulatorio por parte de los gobiernos europeos podría perjudicar la capacidad del continente para mantenerse a la vanguardia en la economía digital basada en inteligencia artificial. De acuerdo con lo publicado por CNBC, Puzder manifestó que la posibilidad de que Europa acceda, construya y mantenga una infraestructura tecnológica de alto nivel depende, en gran parte, de la colaboración con empresas estadounidenses, especialmente en la provisión de centros de datos y hardware especializado.

Según informó la cadena CNBC, el embajador estadounidense hizo un llamado directo a las autoridades europeas para que reconsideren la política de aplicación de multas y el endurecimiento de las regulaciones sobre las grandes compañías tecnológicas, sugiriendo que estas medidas podrían ahuyentar la inversión extranjera y dificultar el desarrollo del sector de inteligencia artificial en la región. Puzder afirmó que, ante la emergencia de una economía impulsada por la inteligencia artificial, resulta fundamental que la Unión Europea no restrinja el acceso a servicios e infraestructura de empresas estadounidenses por medio de sanciones y normativas restrictivas.

Durante su intervención, Puzder argumentó que la construcción de centros de datos y el acceso a datos e infraestructura de hardware estadounidense representan elementos esenciales para que Europa pueda insertarse de manera competitiva en la economía de inteligencia artificial. El embajador sostuvo que, si la Unión Europea aspira a tener un papel relevante en esta nueva etapa tecnológica global, resulta indispensable evitar un entorno regulatorio adverso que podría derivar en que las compañías tecnológicas decidan retirarse o limitar sus operaciones en el continente.

De acuerdo con CNBC, el embajador enfatizó: "Si la Unión Europea va a participar en la economía de la IA va a necesitar centros de datos, datos y acceso a la infraestructura de hardware de IA de Estados Unidos, y no se puede regular en exceso, cambiar las reglas del juego y multar a las empresas con enormes sumas de dinero". Estas declaraciones se dan en un contexto en el que la Unión Europea ha intensificado la vigilancia y sanción a grandes empresas del sector digital por infracciones a las normativas comunitarias.

En el actual marco regulatorio europeo, varias compañías estadounidenses han enfrentado multas significativas. Según reportó CNBC, la Comisión Europea impuso una sanción de 120 millones de euros a la red social X, de Elon Musk, por no cumplir con la Ley de Servicios Digitales. Además, empresas como Meta y Apple recibieron multas de 200 millones y 500 millones de euros, respectivamente, vinculadas a incumplimientos de la Ley de Mercados Digitales.

Puzder instó a un análisis detallado por parte de los dirigentes europeos sobre las consecuencias de sus políticas regulatorias. En sus declaraciones, el representante estadounidense indicó que resulta fundamental que tanto las autoridades europeas como las empresas tecnológicas consideren sus estrategias de cara al futuro de sus actividades en la Unión Europea.

Según reportó CNBC, la postura del embajador de Estados Unidos subraya la preocupación estadounidense acerca de la posibilidad de que la aplicación continua de sanciones y regulaciones estrictas lleve a una desventaja competitiva para Europa en el desarrollo de inteligencia artificial. En la misma línea, Puzder puntualizó que excluir a las compañías tecnológicas estadounidenses del mercado europeo afectaría negativamente las capacidades tecnológicas del continente y el acceso a recursos clave para impulsar la IA.

En contraste, las autoridades europeas han expresado que pretenden salvaguardar los derechos de los consumidores y asegurar que las empresas tecnológicas cumplan con los estándares legislativos comunitarios. CNBC recordó que Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión Europea para una Transición Limpia y responsable de Competencia, reiteró en declaraciones previas que podrían imponerse nuevas multas a las empresas que no acaten la regulación europea vigente.

El debate sobre el equilibrio entre un entorno regulatorio exigente y la necesidad de incentivar la inversión en innovación tecnológica continúa vigente. Según publicó CNBC, la preocupación por no quedar retrasados en la carrera global por el liderazgo en inteligencia artificial ha motivado al representante estadounidense a advertir que la política de multas excesivas y sobre-regulación podría poner en riesgo la oportunidad de Europa de desempeñar un papel relevante en esta nueva economía.