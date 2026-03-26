Tamara Gorro reaparece tras su último revés de salud: "Esto no es una recaída de la depresión"

La aparición pública de Tamara Gorro en un evento automovilístico generó numerosas preguntas sobre su estado de salud, en un contexto en el que su recuperación tras una pausa profesional ha captado gran atención. Según consignó el medio que publicó la información, la creadora de contenido reapareció tras haber suspendido sus actividades laborales debido a dificultades físicas. Durante su intervención, Gorro dejó en claro que no se trata de una recaída en depresión, y transmitió un mensaje de tranquilidad respecto a su bienestar emocional.

De acuerdo con lo publicado, la influencer participó recientemente en la fiesta de lanzamiento de la empresa Geely en España. Esta cita constituyó no solo su reencuentro con los focos tras una semana de reposo, sino también la primera ocasión en la que coincidió públicamente con Blanca Romero, expareja de Cayetano Rivera. En este evento, Tamara Gorro fue abordada por varios medios debido a la inquietud generada por su reciente ausencia y sus dificultades de salud, ante lo cual ofreció explicaciones sobre su situación.

Tamara Gorro explicó que la pausa en sus redes sociales y trabajos fue motivada por motivos de salud física, no psicológica, enfatizando que ha gestionado bien el período gracias a las herramientas adquiridas en años anteriores. “Emocionalmente me encuentro bien. Es un punto muy importante y todos estos años me han servido para gestionar ciertas circunstancias que te pueden venir y que no sabes cómo afrontarlas. ¿De salud? Pues bueno, pues ahí vamos. Pero esto no es una recaída de la depresión”, cita el medio original.

La influencer evitó ofrecer detalles acerca de la naturaleza exacta de sus complicaciones actuales, pero sí matizó que mide mucho lo que dice y que su decisión de no compartir los motivos exactos responde al tamaño y la cercanía de su comunidad virtual. “Hay una comunidad muy grande, mi familia virtual, que sabéis que la quiero de verdad. Entonces, si yo de repente, que soy tan activa en redes, digo un día: me voy, la gente va a decir ¿qué está pasando? Hice lo que hice con total naturalidad. Oye, me voy a tomar unos días, no que me vaya por esto o por esto. No quiero compartir qué es lo que pasa, pero tampoco quiero jugar a nada”, detalló Gorro en declaraciones reproducidas por el medio.

Según describió la propia Tamara Gorro, su retiro temporal de la vida pública se justificó en esa necesidad de priorizar su bienestar, aunque dejó claro que su padecimiento se mantiene en la esfera privada. Precisó que, aunque su estado físico es evidente y hay un proceso que recorrer, no hay certezas acerca de cómo será la evolución. “Era obvio, me habéis visto físicamente. Era obvio, pero... Llega y queda un camino todavía. Y no sabemos cómo va a ser el camino. Entonces, como no lo sabemos...”, explicó la influencer en palabras recogidas por la fuente, dejando entrever que su proceso continuará manteniéndose en la intimidad.

En cuanto a su relación con Cayetano Rivera, Gorro mencionó que el torero representa un apoyo en este momento, asegurando que “todo suma” cuando se trata de gestionar el presente proceso. No obstante, optó por no ampliar detalles sobre su vínculo sentimental, limitándose a expresar que, en general, se encuentra feliz pese a las dificultades presentes: “Si tú me preguntas cómo estás en general, pues estoy feliz pese a lo que esté pasando. Sí, estoy feliz. Estoy feliz, ya está”, remarcó.

La presentadora también atendió preguntas sobre la posibilidad de casarse nuevamente, a lo que respondió con una reflexión personal y manifestó su conexión especial con recuerdos de su abuelo. Mostró un anillo cargado de simbolismo, que contiene las cenizas de su familiar, y resumió su postura con la frase: “Este es mi compromiso real. El aquí y el ahora, chicas. Hay que vivir el aquí y el ahora. No sé qué va a pasar mañana ni qué va a pasar ahora”, concluyó su intervención, según publicó el medio.

El regreso de Tamara Gorro a los eventos sociales, tras haber pausado indefinidamente su programa de actividades públicas por motivos de salud física, ha estado caracterizado por el intento de diferenciar su situación actual de pasados episodios vinculados a trastornos emocionales. El medio publicó que la influencer ha insistido en que su fortaleza mental, desarrollada en los últimos años, le ha permitido manejar con entereza esta circunstancia y dirigir un mensaje claro a su comunidad, la cual se mostró especialmente pendiente durante los días que permaneció alejada de la actividad virtual.

Durante el evento automovilístico, el camino de recuperación de la influencer se hizo visible para seguidores y medios, quienes siguen atentos ante cualquier novedad sobre su evolución. Tamara Gorro reiteró su deseo de mantener ciertos aspectos de su salud en el ámbito privado, evitando dar excesivos detalles y asegurando que la estabilidad emocional alcanzada le ha permitido encarar el proceso con serenidad, según reportó el medio que cubrió su reaparición. La decisión de la creadora de contenido de retomar sus actividades en público ha significado un gesto de confianza hacia sus seguidores, quienes recibieron de primera mano la información sobre su estado emocional y físico durante la celebración empresarial.