Cuerpo: La respuesta al impacto de la guerra en Irán se irá adaptando a la evolución del conflicto

El riesgo de una interrupción en el estrecho de Ormuz podría traducirse en el mayor shock de suministro energético global de la historia reciente, según algunos analistas consultados por el titular de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, quien compareció este jueves ante el Congreso de los Diputados para detallar la estrategia del Gobierno ante la crisis derivada por la guerra en Irán. De acuerdo con lo expuesto por el ministro y según publicó el medio de comunicación original, el Ejecutivo ha elaborado un plan de respuesta cuya naturaleza será flexible y capaz de modificarse conforme evolucione el conflicto, manteniendo así el objetivo de amortiguar el impacto económico tanto en hogares como en empresas.

Tal como informó el medio de referencia, Carlos Cuerpo defendió en su intervención que la economía española se enfrenta a este nuevo escenario internacional con una solidez estructural que permite abordar las consecuencias de la crisis con mayor capacidad de respuesta que en etapas anteriores. El ministro subrayó ante los diputados que la “fortaleza estructural” lograda durante los últimos años por España actúa en este momento como un escudo ante los shocks externos. Este posicionamiento, insistió Cuerpo, es resultado de un proceso sostenido de transformación económica y energética que, junto con los datos positivos de crecimiento, respaldan la eficacia del plan anticrisis propuesto por el Gobierno.

En este sentido, el Instituto Nacional de Estadística había confirmado horas antes que España presentaba un crecimiento económico previsto del 2,8% para el año 2025, cifra que supone aproximadamente el doble de la media tanto de la Unión Europea como de la zona euro. Además, Cuerpo remarcó que las estimaciones para los años siguientes continúan siendo favorables, lo que refuerza la percepción de liderazgo económico del país en el contexto europeo.

El medio consignó que el ministro describió el paquete de medidas como el más ambicioso adoptado por un país miembro de la Unión Europea hasta la fecha y lo resumió en dos conceptos principales: “Proteger y preparar”. Esta respuesta oficial se estructura en torno a la protección rápida y focalizada de los sectores más expuestos, así como en la versatilidad necesaria para responder a cambios en el contexto de la guerra en Irán.

En detalle, el decreto ley anticrisis aprobado se fundamenta en la capacidad de ajuste inmediato, priorizando la atención sobre aquellos ciudadanos y empresas que resulten más afectados por la volatilidad de precios y posibles interrupciones de suministro. Según reportó la fuente original, Carlos Cuerpo reiteró que la incertidumbre respecto al alcance y posibles consecuencias de la guerra persiste, dependiendo en gran medida de su duración. A pesar de ello, el titular de Economía insistió en que la fortaleza de la estructura económica y la decidida apuesta por energías renovables y electrificación han colocado a España en una posición de resiliencia ante los desafíos energéticos y económicos.

El Ejecutivo ha movilizado un paquete presupuestario de 5.000 millones de euros orientado tanto a respuestas inmediatas como estructurales, según detalló el ministro. A esta dotación se suman 2.000 millones adicionales en avales destinados específicamente al sector del transporte, que figura entre los más impactados por el encarecimiento y la volatilidad de los combustibles derivados del conflicto.

Dentro de las medidas anunciadas, el Gobierno prevé una rebaja en la factura de la electricidad del 15% en promedio para 20 millones de hogares, porcentaje que se incrementará hasta un 25% en el caso de las familias consideradas vulnerables, gracias al refuerzo del bono social eléctrico. De acuerdo con lo señalado por Cuerpo, este descenso en los costes energéticos se conseguirá a través de la combinación de tres actuaciones fiscales: la eliminación del impuesto sobre el valor de la producción a la energía eléctrica, la reducción del impuesto especial a la electricidad al 0,5% y la disminución del IVA de la electricidad al 10%. Estas iniciativas persiguen aliviar la presión sobre el presupuesto de los hogares, con especial atención a quienes enfrentan mayores dificultades económicas.

Según publicó la fuente original, también se incluye la reducción del IVA al 10% en los carburantes. Además, la bajada del impuesto de hidrocarburos hasta el mínimo permitido por la normativa europea contribuirá a una rebaja que podría alcanzar hasta los 30 céntimos por litro, dependiendo del tipo de combustible. Esta reducción, según expuso Cuerpo, equivaldría a un ahorro de unos 20 euros por depósito para automóviles de tamaño medio, lo que representará un alivio directo al gasto habitual de millones de conductores.

El titular de Economía insistió en la necesidad de contar con el respaldo de los grupos parlamentarios para la puesta en marcha de estas medidas y enfatizó que todas ellas forman parte de una estrategia diseñada para hacer frente tanto al impacto inmediato derivado de la guerra en Irán como a retos estructurales de medio y largo plazo. Esta doble vertiente, según resaltó el medio, refuerza la intención del Gobierno de mantener la capacidad de reacción y protección ante posibles crisis futuras.

El medio detalló que el ministro concluyó su presentación reiterando el compromiso de que las respuestas y ajustes de política económica continuarán adaptándose mientras persista la incertidumbre internacional y los efectos del conflicto en Irán sigan influyendo en la economía nacional e internacional.