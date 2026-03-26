Checa CSG aumentó un 35 % su beneficio neto, hasta 872 millones de euros, en 2025

Praga, 26 mar (EFE).- El grupo armamentístico checo Czechoslovak Group (CSG), matriz de la española Fábrica de Municiones de Granada (FMG), obtuvo en 2025 un beneficio neto de 872 millones de euros, un 35 % más que el ejercicio anterior, informó la empresa este jueves en un comunicado.

El resultado de explotación (Ebitda) de CSG fue de 1.782 millones de euros, con un aumento del 67 % respecto al año anterior.

El director general de CSG, Michal Strnad, consideró 2025 un "año decisivo" en el que la empresa ha conseguido "importantes contratos a largo plazo" y donde se ha ampliado capacidad de producción, con una estrategia de integración vertical.

La empresa ha completado recientemente su salida a bolsa en Euronext Amsterdam, y en el mercado no regulado de la Bolsa de Praga, "sentando así una base sólida para la siguiente fase de nuestro crecimiento", añadió el máximo responsable.

Esa operación bursátil permitió a la empresa obtener 3.800 millones de euros, lo que representa el 15 % de su capital social.

Las ventas se situaron en 6.741 millones de euros, con una subida del 72 %, algo que la empresa atribuyó a la gran demanda de sistemas de defensa y a la integración de la empresa The Kinetic Group.

El 65 % de esas ventas fue a países miembros de la OTAN, donde CSG tiene gran implantación, mientras que el 27 % fue al mercado final ucraniano en operaciones pagadas por otro Estado o entidad, como la iniciativa checa de munición, precisó el comunicado.

Eso explica que entre las partidas que más crecieron el año pasado se encuentra la de munición de calibre medio y grande, lo que refleja "tanto la tensa situación geopolítica como la ampliación de la capacidad de producción y distribución del grupo", añadió CSG.

Es una tendencia que se confirma en la actual cartera de pedidos, donde el segmento de municiones de calibre medio y grande representaba a fin del ejercicio año 45 % del total, seguido por el segmento de sistemas terrestres (40 %), otras municiones (10%), electrónica aeroespacial y de defensa (3%) y sistemas avanzados (1%).

Entre las empresas clave del grupo se encuentran Excalibur Army, Tatra Trucks, MSM Group y The Kinetic Group, que integran un grupo que emplea actualmente más de 14.000 personas. EFE