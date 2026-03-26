Alejandro Blanco: "Hay deportistas que cambian la historia de un país y tú, Carolina, lo has hecho"

El reconocimiento por parte de la Federación Española de Bádminton hacia Carolina Marín ha subrayado la importancia de su contribución, asegurando que el impacto de su carrera se mantendrá como inspiración permanente para el deporte español. Tras anunciar su retiro profesional, según informó la entidad mediante un comunicado recogido por distintas plataformas y citado por medios como Europa Press, la deportista onubense deja un registro destacado en la historia del bádminton, habiendo situado este deporte entre los más relevantes tanto a nivel nacional como internacional y desafiando la tradicional supremacía asiática.

Según expresó el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, y tal como reportó Europa Press, algunas figuras deportivas son capaces de transformar la historia de todo un país a través de sus logros. Blanco se refirió a Marín como una de esas figuras, resaltando que una niña nacida en Huelva logró llegar “a lo más alto en un deporte dominado por los países asiáticos”. En palabras de Blanco, “hay deportistas que cambian la historia de un país. Y tú, Carolina, lo has hecho con todos nosotros”, expresó en redes sociales y cuya declaración fue difundida por distintos medios.

El jueves, Carolina Marín comunicó oficialmente su decisión de abandonar la competencia profesional a los 32 años, tras una trayectoria en la que sumó numerosas victorias pero también enfrentó tres lesiones graves de rodilla, de acuerdo con Europa Press. La última de estas lesiones habría sido determinante para la decisión del retiro, teniendo en cuenta la dificultad de recuperación y la exigencia física de su disciplina.

Marín se consagró como campeona olímpica en los Juegos de Río 2016, además de alcanzar en tres ocasiones el título de campeona mundial y siete veces el de campeona de Europa, según publicó Europa Press. Este conjunto de títulos representa una consecuencia directa de su capacidad de adaptación al alto nivel del bádminton global y de superar barreras que, hasta su irrupción, parecían inalcanzables para deportistas españoles dentro de este ámbito.

La Federación Española de Bádminton destacó en su comunicado que Marín logró “situar al bádminton en el mapa deportivo nacional e internacional, rompiendo barreras y desafiando el dominio histórico de las potencias asiáticas”. Según consignó el organismo, con su retiro termina una era en la que el deporte experimentó un crecimiento sin precedentes en España, “gracias a su figura”.

A lo largo de estos años, el rendimiento de Marín también ha significado un estímulo importante para nuevas generaciones. De acuerdo con el comunicado federativo y las palabras recogidas por Europa Press, “su historia, su ejemplo y su legado permanecerán para siempre como una de las mayores inspiraciones del deporte español”. Estas declaraciones reflejan el consenso en torno a la capacidad de Marín para motivar a otros deportistas y elevar el perfil del bádminton en un país donde el fútbol o el baloncesto solían tener históricamente mayor relevancia mediática y social.

El proceso de superación que protagonizó Marín, enfrentando repetidas lesiones y retornando a la alta competencia tras cada uno de estos contratiempos, figura como uno de los aspectos más destacados por los organismos y por las voces institucionales. En especial, la última lesión de rodilla la obligó a considerar con mayor detenimiento su continuidad en las pistas, y terminó por adelantar una decisión que, según las fuentes consultadas por Europa Press, se había convertido en inevitable para preservar su salud física.

El aumento de la popularidad del bádminton en España en los últimos años guarda relación directa con los éxitos deportivos de Marín. La federación nacional señaló que gracias a ella “el bádminton ha experimentado un crecimiento sin precedentes”, situando este deporte entre los emergentes, capaz ahora de captar mayor atención en medios, instituciones y también a nivel de la base, por el interés de jóvenes y clubes en imitar su ejemplo.

El legado que deja Carolina Marín, como recoge el mensaje institucional, trasciende la acumulación de medallas o títulos. Su figura queda asociada a los valores deportivos de entrega y constancia, además de servir como modelo de referencia para deportistas de distintas disciplinas. Según detalló Europa Press, tanto la Federación Española de Bádminton como el Comité Olímpico Español coincidieron en señalar que la onubense encarna una historia de esfuerzo y excelencia que permanecerá en la memoria del deporte español.