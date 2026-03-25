HomeExchange prevé más de 6.800 intercambios de casas en España durante esta Semana Santa

El intercambio de viviendas sin coste de alojamiento se confirma como una alternativa que crece en aceptación entre los viajeros, según datos recientes publicados por HomeExchange. De acuerdo con la compañía, más de 6.800 intercambios de casas están previstos en España durante la Semana Santa, lo que representa más de 123.200 pernoctaciones sin que los usuarios deban asumir gastos por hospedaje. Según el comunicado de HomeExchange, la plataforma ha superado los 41.500 miembros en el país y prevé que Cataluña, Andalucía, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y el País Vasco concentren la mayor parte de los intercambios entre el 27 de marzo y el 6 de abril.

De acuerdo con Pilar Manrique, portavoz de HomeExchange en España y citada en el comunicado difundido por la empresa, la Semana Santa se ha posicionado como uno de los periodos clave para la actividad de la comunidad, reflejando cambios notables en los patrones turísticos recientes. El medio HomeExchange destacó que durante este periodo se esperan 1.656 intercambios en Cataluña, 1.306 en Andalucía, 670 en la Comunidad de Madrid, 665 en la Comunidad Valenciana y 548 en el País Vasco, cifras que ponen de manifiesto el interés por esta modalidad de viaje tanto en destinos urbanos como en entornos de costa y montaña.

Entre los destinos internacionales preferidos por los usuarios españoles de HomeExchange destacan Francia, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos e Italia. El medio HomeExchange consignó que este tipo de turismo se está consolidando no solo por el ahorro económico en alojamiento, sino también por la posibilidad de realizarlo de forma ilimitada mediante el pago de una cuota anual, lo que elimina la dependencia de hoteles o alquileres tradicionales y permite mayor flexibilidad en la planificación de los viajes.

Según informó HomeExchange, el fenómeno de los intercambios de vivienda ha ido ganando terreno como alternativa durante las principales temporadas vacacionales, facilitando el acceso a destinos tanto nacionales como internacionales para perfiles de viajeros muy diversos. La compañía apuntó que esta tendencia crece entre quienes buscan experiencias más personalizadas, estancias prolongadas y la oportunidad de conocer lugares desde una perspectiva local.

HomeExchange también reportó la celebración, por tercer año consecutivo, del evento 'HomeExchange Days', una jornada de puertas abiertas destinada a difundir los beneficios del intercambio de casas. Este evento reunió a más de 13.700 personas procedentes de 67 países, de las cuales 1.900 participaron a nivel nacional. La compañía destacó la importancia de estas jornadas para aumentar la visibilidad de la plataforma y explicar las características del modelo de intercambio de viviendas.

En el comunicado, HomeExchange explicó que la opción de viajar sin gastos de alojamiento cobra especial relevancia en el contexto de precios elevados de la hostelería y de una mayor demanda de opciones flexibles. La plataforma señala que los usuarios pueden disfrutar de estancias completas a coste cero, lo que permite optimizar el presupuesto destinado a otros aspectos del viaje.

La compañía subrayó que el proceso para formar parte de la comunidad implica el pago de una cuota anual, tras la cual los miembros pueden intercambiar su vivienda con otros usuarios de la red tantas veces como deseen al año, en función de las condiciones y disponibilidad acordadas entre las partes. A través de su plataforma, los usuarios encuentran información y soporte para facilitar la gestión de los intercambios, con herramientas de verificación y valoración que han contribuido al crecimiento sostenido de la comunidad, tal como reportó HomeExchange.