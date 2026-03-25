China alerta sobre "nuevo militarismo" japonés, tras incidente en su Embajada en Tokio

Pekín, 25 mar (EFE).- El Gobierno chino aseguró este miércoles que el emergente "nuevo militarismo" en Japón deja en evidencia las políticas "erróneas" del Gobierno japonés en cuestiones clave que afectan a las relaciones bilaterales, después de la detención de un militar por irrumpir en la Embajada china y presuntamente amenazar al personal.

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró hoy en una rueda de prensa que "este incidente vuelve a poner de manifiesto que las corrientes y fuerzas de extrema derecha en Japón están muy extendidas" y alertó de una "emergente cultura urbana de nuevo militarismo".

Lin indicó que la Embajada de China en Japón está coordinando con la Policía japonesa los pasos posteriores para gestionar el caso.

"China ya ha expresado su firme descontento tanto en Pekín como en Tokio", agregó el portavoz, al tiempo que señaló que "este incidente supone una grave amenaza para la seguridad del personal de la embajada, altera su funcionamiento normal y menoscaba su dignidad".

Asimismo, afirmó que la parte japonesa "no ha cumplido su responsabilidad" de garantizar la seguridad de las sedes diplomáticas y del personal chino, ni de gestionar y supervisar adecuadamente a los miembros de sus Fuerzas de Autodefensa (el Ejército de Japón).

En cuanto a las medidas que adoptará Japón para gestionar el incidente y "cómo garantizar desde la raíz que no vuelvan a producirse hechos similares", sugirió preguntar a la parte japonesa y señaló que "tanto China como la comunidad internacional están atentas a ello".

Las autoridades japonesas detuvieron a un militar japonés por irrumpir en la Embajada china en Tokio, lo que ha provocado la rápida condena de Pekín, que afirmó que el detenido amenazó "con matar diplomáticos chinos", en medio de las tensiones entre ambos países.

A pesar de no haber proporcionado más detalles sobre el incidente, puesto que está bajo investigación, la agencia de noticias Kyodo identificó al sospechoso como un subteniente de 23 años que entró en las instalaciones alrededor de las 9:00 horas (0:00 GMT) del martes. La Policía Metropolitana de Tokio halló un cuchillo cerca del lugar de los hechos, pero nadie resultó herido.

El Gobierno chino presentó una "enérgica protesta" ante Japón, después de mostrarse "profundamente consternado por este incidente" y exigió una "investigación exhaustiva". EFE