Sanidad incluye la huelga de médicos en el punto 2 del Consejo Interterritorial del viernes como piden las CCAA

El Ministerio de Sanidad ha incluido en el orden del día del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) del próximo viernes, 27 de marzo, un punto al comienzo de la reunión sobre la situación de la huelga de facultativos, tal como le han pedido algunas consejerías de Sanidad por carta a la ministra Mónica García, con el objetivo de conocer el impacto de dicha huelga y su afectación en la asistencia sanitaria.

El nuevo orden del día, al que ha tenido acceso Europa Press, incorpora en su punto 2 abordar la 'situación de la huelga de facultativos'. Según confirman fuentes de Sanidad, "en función de lo que ocurra" este viernes en la reunión con las comunidades autónomas "se mantendrá o no" el CINSNS extraordinario del próximo 9 de abril, convocado para tratar de manera monográfica la huelga.

Desde que se conociera el orden del día del próximo Interterritorial, las consejerías de Andalucía, País Vasco, Madrid, Baleares y Extremadura han trasladado por escrito su petición de incluir como punto específico la huelga nacional de médicos para conocer la negociación con los sindicatos y las consecuencias asistenciales y económicas de los paros en sus respectivos servicios de salud, teniendo en cuenta que, tras dos jornadas semanales de paro -una en febrero y otra en marzo-, se ha obligado a suspender miles de consultas en toda España.

Un día antes, el jueves a las 16.00 horas, tienen previsto reunirse el Comité de Huelga médico y el Ministerio de Sanidad, con la presencia como mediador del Foro de la Profesión Médica (FPME), para abordar los puntos de conflicto que han llevado a la convocatoria de paros; la propuesta que parte del propio ministerio, junto a una segunda cita el próximo lunes 30 de marzo, "no incorpora ningún contenido nuevo" respecto al borrador del pasado 11 de diciembre.

No obstante, "en un ejercicio de responsabilidad y buena fe negociadora, y con la voluntad expresa de alcanzar un acuerdo real", el Comité de Huelga ha anunciado su disposición a acudir a la reunión. Del mismo modo, Sanidad espera que "este encuentro permita reconducir el proceso hacia un diálogo efectivo, centrado en los ámbitos donde sí es posible alcanzar acuerdos".

OTROS TEMAS A TRATAR EN EL ORDEN DEL DÍA

Además, en el pleno ordinario se informará a las CCAA sobre varios proyectos normativos entre los que se encuentran los Anteproyectos de la Ley de las Organizaciones de Pacientes y la Ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud, dos normas con las que el Gobierno quiere reforzar el papel de las asociaciones de pacientes en la toma de decisiones sanitarias y blindar la transparencia y la buena gobernanza del SNS.

Por otro lado dos proyectos de RD técnicos pero relevantes, por un lado uno que refuerza los criterios de calidad y seguridad en radiodiagnóstico y ajusta el marco ya vigente para medicina nuclear, con más exigencia en programas de garantía de calidad, control de dosis y formación de los profesionales; y otro proyecto de real decreto que aprueba los nuevos Estatutos Generales de la Organización Médica Colegial y del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, para actualizar la gobernanza, las funciones y la representación institucional de la profesión médica.

En cuanto a la coordinación por el Pleno, se aprueban indicadores para seguir el Marco Estratégico de Cuidados de Enfermería y se aprueba el documento 2026-2030 de la Estrategia de Cuidados Paliativos, que orientará cómo se organizan y evalúan estos cuidados en todo el SNS.

Se actualizan herramientas sensibles: segunda edición del Manual de Buenas Prácticas en eutanasia, documento de consenso para enfermedad renal crónica y refuerzo de las Unidades de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel, además del manual del Registro de Enfermedades Raras.

Se cierran acuerdos de reparto de fondos a las CCAA para refugiados y para la Red de agencias de evaluación de tecnologías sanitarias, ligados a la planificación anual de trabajo en estas materias.

Además, las CCAA y Sanidad deberán aprobar la actualización del documento de consenso sobre prevención de la fragilidad y caídas en la persona mayor (2026), que fija pautas comunes para detectar y prevenirlas dentro del SNS.

Y, finalmente, antes de los ruegos y preguntas, se dará información de distintas iniciativas: informe anual de violencia en la infancia; mapa de recursos de cuidados paliativos; informe el dl impacto laboral del cáncer; informe de poliomielitis y personas afectadas; huella de carbono sanitaria; memoria de actividades en Atención Primaria y Memorias sobre el estado de ejecución de los créditos transferidos a las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA).

Aquí destaca la nueva Estrategia Nacional de Donación y Trasplante de Órganos 2026-2030, que busca aumentar donantes y trasplantes manteniendo calidad y equidad; y el informe sobre los avances de la Estrategia de Salud Digital del SNS.