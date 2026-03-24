La C.Madrid garantiza los conciertos de Shakira en el Iberdrola Music y acusa al delegado de poner "palos en las ruedas"

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, señaló que el recinto Iberdrola Music en Villaverde está preparado para acoger los conciertos de Shakira en septiembre y cumple con todos los requisitos legales. En sus declaraciones, Rodrigo insistió en que existen garantías para la realización de los eventos en condiciones óptimas, tal como publicó Europa Press.

Según informó el medio, el consejero reaccionó a la carta enviada por el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, dirigida al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. En el documento, el delegado pidió valorar “reconsiderar la celebración” de los seis conciertos previstos de la cantante colombiana hasta que, según sus palabras, se puedan asegurar todas las medidas de seguridad en el recinto. Rodrigo respondió asegurando: “Le garantizo que se realizarán esos conciertos y se realizarán con todas las medidas de seguridad, las cuales parte son de su competencia”, haciendo referencia a las atribuciones del delegado del Gobierno en materia de seguridad.

El consejero describió el Iberdrola Music como un “espacio bueno, positivo, que cumple toda la normativa y todas las condiciones” pertinentes para la organización de grandes eventos musicales, según destacó el medio. Rodrigo afirmó que el problema principal no radica en la idoneidad del recinto, sino en las actuaciones del delegado del Gobierno, a quien acusó de obstaculizar cualquier iniciativa impulsada por el Gobierno regional.

Tal como detalló Europa Press, Jorge Rodrigo calificó la postura del delegado como una “interferencia” reiterada y solicitó que se limite a sus competencias en seguridad, evitando intervenir en otras cuestiones. En este sentido, el consejero agregó: “Prefiero que no haga nada, que se esté quietecito”. Durante su intervención, Rodrigo también utilizó la expresión “peón de Pedro Sánchez” para referirse a Francisco Martín y criticó su actitud como una fuente constante de obstáculos para los proyectos impulsados en la Comunidad de Madrid.

El origen de la controversia se halla en la solicitud del delegado para que los conciertos de Shakira no se celebren hasta que el nivel de seguridad esté plenamente garantizado, considerando la masiva afluencia prevista. La Comunidad de Madrid respondió asegurando que todo el dispositivo de seguridad está previsto y que parte de la responsabilidad recae sobre el propio delegado, tal como informó Europa Press.

El consejero insistió además en que el Ejecutivo regional ha diseñado un plan para dotar al recinto de todos los elementos necesarios y que, bajo la supervisión pertinente, los conciertos contarán con medidas eficaces para proteger tanto a los asistentes como a los trabajadores. Rodrigo finalizó su intervención solicitando que el delegado evite “molestar a los ciudadanos madrileños y al Gobierno regional y a los ayuntamientos”, enfocándose estrictamente en las competencias que le corresponden, según consignó Europa Press.