El Real Madrid de Álvaro Arbeloa supera con nota su gran examen de marzo antes del parón

Thiago Pitarch figuró en la alineación titular del Real Madrid en los últimos seis encuentros, evidenciando la relevancia que ha alcanzado la cantera en la campaña dirigida por Álvaro Arbeloa. Este hecho se produjo en un contexto en el que la plantilla sufría múltiples ausencias simultáneas, hasta once en el último mes y medio, según informó el medio AS. El equipo blanco logró sobreponerse a las dificultades durante marzo, afrontando el parón internacional con una racha de cinco victorias consecutivas en una serie de partidos catalogados como clave para sus aspiraciones en LaLiga EA Sports y en la Liga de Campeones.

De acuerdo con lo consignado por AS, el conjunto madrileño superó una fase de calendario exigente que incluyó la eliminación del Manchester City en los octavos de final de Champions y una victoria en el derbi ante el Atlético de Madrid. Tras derrotar al RC Celta en Balaídos (1-2) y sumar un triunfo en el enfrentamiento con el Levante UD (2-0), el equipo reforzó su candidatura al título. Las lesiones condicionaron el rendimiento colectivo, con figuras como Kylian Mbappé casi un mes fuera de las canchas y Jude Bellingham lesionado desde principios de febrero. Pese a la adversidad, Arbeloa recurrió a jóvenes como David Jiménez, Jorge Cestero, César Palacios, Manuel Ángel, Dani Yáñez, Diego Aguado, Daniel Mesonero y el propio Pitarch, quien se consolidó con minutos en una etapa marcada por la ausencia de titulares como Fran García o Ferland Mendy.

El Real Madrid cerró el mes previo al parón internacional tras una serie de desafíos que pusieron a prueba la solidez y el carácter de la plantilla. Según detalló AS, la etapa reciente empezó tras una derrota dolorosa ante el Benfica en Lisboa (4-2), que significó la eliminación en la Liga de Campeones y desató críticas sobre el nuevo proyecto encabezado por Arbeloa. El técnico salmantino asumió el mando tras la final de la Supercopa de España, que terminó con derrota contra el exequipo de Xabi Alonso. Poco después, el Real Madrid fue eliminado de la Copa del Rey al caer frente al Albacete Balompié de LaLiga Hypermotion en el Carlos Belmonte. El propio Dani Carvajal reconoció ese encuentro como el punto más bajo del grupo durante la temporada.

La reacción del equipo no tardó en manifestarse. Tras el adiós copero y la pitada de la afición en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid encadenó victorias decisivas, incluido un 6-1 contra el AS Monaco y un 0-2 en La Cerámica ante el Villarreal. No obstante, el revés ante el Benfica marcó un antes y un después: la eliminación en Champions forzó a Arbeloa a redefinir el esquema táctico, volcando protagonismo en Vinícius Jr —que acumuló 11 goles y 4 asistencias con Arbeloa— y Fede Valverde. El capitán uruguayo sumó seis goles en cinco encuentros, mostrando su aporte ofensivo además de sus cualidades defensivas. AS destacó que Fede Valverde resultó fundamental, aunque terminó expulsado en el derbi madrileño, donde Vinícius marcó dos tantos y selló su segundo doblete consecutivo.

El artículo de AS explica que la plantilla madridista osciló entre momentos de dudas y victorias cruciales. Dos derrotas seguidas ante Osasuna (2-1) y Getafe (0-1) costaron el liderato temporalmente. Sin embargo, el equipo reaccionó ganando al Celta in extremis antes de iniciar una secuencia de cinco partidos pagados con triunfo, incluyendo la eliminación del Manchester City, comandado por Pep Guardiola, tras vencer 3-0 en la ida con tres tantos de Valverde y 1-2 en la vuelta, alcanzando un marcador global de 5-1. En otras contiendas del periodo, el conjunto merengue superó al Elche CF con un resultado de 4-1 y se afianzó en la persecución al FC Barcelona, situado a cuatro puntos en la tabla de LaLiga EA Sports.

A lo largo de las fechas recientes, según explicó AS, Arbeloa alcanzó un equilibrio en el equipo, destacando la necesidad de que "la mentalidad de grupo y la solidaridad" no se vean afectadas por la reincorporación próxima de Bellingham y Mbappé. La plantilla, forzada por las bajas, supo mantener una estructura sólida, con solidez sin balón y verticalidad ofensiva. El planteamiento colectivo destacó sobre el lucimiento individual, aspecto al que se refirió el técnico: "Ya sé cómo son mis jugadores, cómo les puedo sacar el mejor rendimiento, dónde puedo tocar, pero todavía queda mucho. Estamos en una evolución constante y tenemos muchísimo margen de mejora. Muchas veces tenía la sensación de que salíamos a jugar dependiendo del talento del jugador". Arbeloa también respondió a las críticas tras el 3-2 del derbi: "No sabían los jugadores que tenía".

El medio AS puntualizó que en el horizonte próximo, el equipo blanco enfrentará un calendario de creciente dificultad. El Real Madrid visitará el estadio del RCD Mallorca, conjunto implicado en la lucha por la permanencia. Luego, recibirá en el Santiago Bernabéu al Girona FC antes de disputar el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones frente al Bayern Múnich. Mayo representa un mes decisivo, ya que el calendario prevé duelos contra el Deportivo Alavés y el Real Betis en La Cartuja, además de la cita del Clásico frente al FC Barcelona en el Spotify Camp Nou. El objetivo primordial, descrito por AS, consiste en mantenerse en carrera por el título para llegar al último tramo de la temporada con aspiraciones plenas de conquistar la Liga y avanzar en la Champions.

El análisis de AS sobre la etapa reciente del Real Madrid subraya que la apuesta por la cantera, la consolidación táctica y el refuerzo de la competitividad han marcado la gestión de Arbeloa desde que se hizo cargo del primer equipo. La respuesta del grupo ante la adversidad, la adaptación de figuras como Vinícius y Valverde, y la recuperación paulatina de lesionados figuran como factores clave para las próximas jornadas, donde el margen de error se reduce y cada partido cobra una importancia determinante en el desenlace de la campaña.