El Ibex 35 se sitúa por debajo de los 16.900 en la media sesión, con la volatilidad de Irán de fondo

El declive en la recuperación de la actividad del sector privado en Alemania y el agravamiento de la contracción en las empresas francesas han coincidido con un aumento de la volatilidad en los mercados globales, según reportó el dato preliminar del índice compuesto de gestores de compra (PMI). Este contexto económico, afectado por la crisis abierta en Oriente Próximo tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, ha impactado de manera notable en la jornada bursátil española, especialmente en el comportamiento del Ibex 35.

De acuerdo con la información publicada por el medio fuente, el principal selectivo español experimentó un giro durante la media sesión del martes, situándose por debajo de los 16.900 puntos. A las 12:00 horas, el Ibex caía un 0,08% hasta los 16.875 puntos, después de una apertura en la que había mostrado una ligera subida del 0,11%. Los inversores han enfrentado dificultades para adaptarse a la volatilidad derivada de las tensiones geopolíticas entre Washington y Teherán, así como a los movimientos de los precios del petróleo.

El precio del barril de Brent, considerado un referente en el seguimiento del conflicto en Oriente Próximo, alcanzó los 101,69 dólares, con un incremento del 1,72%. Al mismo tiempo, el barril de West Texas Intermediate (WTI) subió hasta los 90,43 dólares, lo que representa un aumento del 2,60%. Según publicó el medio fuente, la cotización del Brent había descendido la jornada anterior después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, optara por retrasar durante cinco días los ataques contra infraestructuras eléctricas iraníes y declarara haber entablado “conversaciones muy sólidas” con el gobierno de Irán, en busca de un posible acuerdo para finalizar el conflicto bélico.

Sin embargo, el presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, negó públicamente la existencia de negociaciones con Estados Unidos. Atribuyó las declaraciones de Trump a una estrategia para manipular tanto los mercados financieros como los del petróleo. “No ha habido ninguna negociación con EEUU. Utilizan las noticias falsas para manipular los mercados financieros y del petróleo y salir así del atolladero en el que están atrapados EEUU e Israel”, manifestó Qalibaf en un mensaje difundido en redes sociales, según consignó el medio fuente. Este desmentido cambió nuevamente la tendencia del crudo, que reanudó su senda alcista tras las palabras del líder iraní.

La semana anterior, el barril de Brent superó los 119 dólares luego de que Irán atacó un complejo de gas natural licuado en Ras Lafan, Catar. El suceso sucedió tras un bombardeo israelí sobre uno de los principales yacimientos de gas iraníes, South Pars, lo que intensificó la situación de inseguridad y presionó los mercados energéticos globales. Los analistas de Renta 4 han señalado que la interpretación de las señales emitidas por ambos bandos del conflicto resulta compleja, si bien consideran que el hecho de que Estados Unidos e Irán manifiesten cierto interés en buscar una salida al enfrentamiento ha permitido al mercado anticipar una posible resolución, aunque nada se encuentra garantizado en estos momentos.

En el ámbito empresarial, el medio fuente detalló que la compañía Puig se encuentra en conversaciones con la estadounidense Estée Lauder para estudiar una posible fusión de negocios. Tras el anuncio, la valoración de Puig subió un 15,41% en la media sesión, acercándose a los 18 euros por acción. Otros valores que registraron incrementos en la jornada incluyen a Cellnex, con un 2,13%; Redeia, con un 1,87%; Repsol, con un 1,72%; Amadeus, con un 1,39%; Telefónica, con un 1,35%; y Acciona Energía, con un 1,27%.

Por el contrario, las caídas más significativas durante la media sesión correspondieron a Indra, que retrocedió un 3,57%; Santander, con un descenso del 1,24%; BBVA, con un 0,89%; Fluidra, con un 0,87%; Acciona, con un 0,85%; y Sacyr, con un 0,73%. Esta dinámica refleja las fuertes oscilaciones que viven las principales empresas del Ibex en un contexto marcado por la incertidumbre financiera global.

En cuanto al comportamiento de las bolsas europeas, la evolución fue dispar. Londres registró un ligero avance del 0,09%, y Milán del 0,10%. En sentido opuesto, París descendió un 0,07% y Fráncfort un 0,39%, según publicó el medio fuente.

En los mercados de deuda, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años se situó en el 3,519%, ligeramente por encima del 3,515% anotado al cierre del lunes. El diferencial respecto a la deuda alemana, conocido como prima de riesgo, aumentó en una décima hasta alcanzar los 52,1 puntos básicos.

Respecto al mercado de divisas, el euro se depreció un 0,18% respecto al dólar, cruzándose a un tipo de cambio de 1,1594 dólares por cada euro, de acuerdo con el medio fuente.