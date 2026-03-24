Detenido en Castellón un fugitivo condenado a 17 años de prisión por un homicidio cometido en Colombia

El arresto se llevó a cabo tras exhaustivas labores de rastreo, tanto en España como en otras regiones, con la coordinación de la Comisaría Provincial de Castellón. El proceso respondió a una denuncia internacional canalizada a través de Interpol y culminó con la detención de un individuo de 36 años buscado por las autoridades colombianas, según informó Europa Press. La investigación que permitió ubicarlo comenzó a partir de la recepción de una orden de detención con fines de extradición, solicitada por el sistema judicial de Colombia, debido a una condena vigente de 17 años y 6 meses de prisión por homicidio doloso cometido en 2009.

De acuerdo con Europa Press, el condenado utilizó un objeto contundente en la perpetración del crimen, según la información remitida por las autoridades colombianas a las españolas. El perfil del fugitivo, según el comunicado policial citado por el medio, lo situaba como una persona extremadamente peligrosa, con tendencia a la violencia, considerado propenso a intentar escapar y con posibilidad de portar armas.

Las pesquisas se intensificaron cuando los agentes españoles recibieron indicios sobre su posible desplazamiento a través de diferentes países de Centroamérica, Sudamérica y Europa, incluido el territorio español, presumiblemente con la intención de evitar la acción de la justicia. Las autoridades consignaron que el seguimiento incluyó procedimientos de análisis y contraste de información, así como la revisión de movimientos en varias ciudades por las que podría haber transitado el sospechoso.

Tal como comunicó Europa Press, tras una serie de gestiones operativas, las fuerzas policiales lograron determinar la presencia del fugitivo en la provincia de Castellón. La detención se produjo luego de que la Brigada Provincial de Policía Judicial concentrara sus esfuerzos en la zona, lo que permitió la ubicación y arresto del reclamado.

El hombre arrestado cuenta con antecedentes policiales previos, según el parte comunicado por la Policía Nacional a Europa Press. Luego de su captura, el detenido fue puesto a disposición de la Audiencia Nacional, órgano competente en materia de extradiciones, donde se inició el trámite formal correspondiente conforme a la legislación española y en estrecha coordinación con las autoridades de Colombia.

La operación ha sido destacada, según publicó Europa Press, como resultado de la colaboración policial internacional, que facilitó tanto la circulación de información relevante sobre el sospechoso como el intercambio de datos sobre sus movimientos recientes. El caso permanece abierto a efectos de diligencias administrativas y judiciales hasta que se resuelva el proceso de extradición y el reclamado sea entregado a las autoridades solicitantes en Colombia para el cumplimiento de su condena.