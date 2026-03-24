Comunidad garantiza los conciertos de Shakira en el Iberdrola Music y acusa al delegado de poner "palos en las ruedas"

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, señaló que el recinto Iberdrola Music en Villaverde reúne todos los requisitos y normativas necesarias para acoger los seis conciertos de Shakira programados para septiembre. Según informó Europa Press, la afirmación surge como respuesta directa a la reciente petición del delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, quien envió una carta al alcalde José Luis Martínez-Almeida solicitando reconsiderar la realización de estos espectáculos hasta que se certifiquen plenamente las condiciones de seguridad.

Tal como publicó Europa Press, Rodrigo garantizó la celebración de los conciertos previstos y aseguró que tendrán lugar conforme a las disposiciones de seguridad, resaltando que parte de estas competencias corresponden directamente al Gobierno central. Además, acusó al delegado Francisco Martín de obstaculizar de forma constante las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo autonómico presidido por Isabel Díaz Ayuso. Durante sus declaraciones a ‘Telemadrid’, Rodrigo calificó a Martín como el “peón de Pedro Sánchez” y sostuvo que su actuación responde a la intención de dificultar cualquier novedad o proyecto planeado en la región.

En el contexto de esta polémica, Rodrigo expresó que el único problema identificado no reside en las infraestructuras del recinto ni en el cumplimiento de la normativa, sino en la actitud del delegado del Gobierno. Añadió que Martín se limita a “molestar y torpedear” el trabajo del Ejecutivo regional, evitando implicarse en acciones que, según el consejero, beneficien a los ciudadanos de Madrid.

El medio Europa Press detalló que la misiva remitida desde la Delegación del Gobierno ha generado malestar en el Ejecutivo madrileño, que acusa a la administración central de emplear motivos de seguridad para frenar eventos promovidos por la Comunidad. Rodrigo insistió en que el Iberdrola Music ha demostrado ser un espacio adecuado y enfatizó que todas las medidas requeridas se implementarán en los conciertos de la artista colombiana.

El consejero solicitó que el delegado cumpla estrictamente sus funciones en materia de seguridad y deje de intervenir en la gestión de iniciativas regionales y municipales. Según publicó Europa Press, Rodrigo sugirió que la mejor manera en la que Martín podría contribuir sería absteniéndose de crear interferencias para el Gobierno regional y los ayuntamientos implicados.

La realización de los conciertos sigue estando prevista, de acuerdo con lo informado por las autoridades madrileñas. Rodrigo finalizó sus declaraciones insistiendo en que la seguridad está garantizada y ratificó la determinación del Ejecutivo autonómico por sacar adelante eventos culturales y de ocio en Madrid, pese a las objeciones realizadas por la Delegación del Gobierno.