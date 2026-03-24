Asociaciones exigen a la Comisión Europea que incluya a las TV conectadas y los asistentes virtuales en la DMA

En el periodo de 2019 a 2024, el mercado de los sistemas operativos para televisores conectados en la Unión Europea pasó a estar controlado en un 59 por ciento por solo tres compañías: Google, Amazon y Samsung. Tal como detalló el medio original, Android TV expandió su presencia desde el 16 al 23 por ciento, Amazon Fire OS creció del 5 al 12 por ciento, mientras que Tizen OS de Samsung mantuvo su participación en el 24 por ciento. Este proceso de concentración llevó a diversas asociaciones europeas del sector audiovisual a advertir de un control creciente del acceso a las audiencias y a reclamar modificaciones urgentes del marco normativo digital vigente.

Según informó la Asociación de Televisión Comercial y Servicios de Vídeo Bajo Demanda en Europa (ACT), en conjunto con varias entidades representativas del sector, se ha presentado una carta formal a la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera. En esta misiva se reclama la inclusión expresa de los sistemas operativos para televisores conectados y de los operadores de asistentes virtuales dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Mercados Digitales (DMA). Esta petición busca que las grandes plataformas tecnológicas que proveen dichos sistemas sean consideradas como ‘gatekeepers’ o guardianes de acceso, con obligaciones normativas específicas debido a su influencia creciente en el ecosistema mediático.

De acuerdo con el documento remitido por la ACT y apoyado por otras organizaciones sectoriales, el contexto actual otorga a Google, Amazon y Samsung la capacidad de determinar "los resultados de millones de usuarios y empresas mediante el control del acceso a las audiencias y la distribución de contenidos". Según publicó la ACT, esa capacidad tiene implicancias directas en la pluralidad de la información, la competencia leal y el acceso a los datos de audiencias, aspectos considerados esenciales para el funcionamiento de los medios y servicios audiovisuales europeos.

Además, el medio original reportó que la situación de los asistentes virtuales genera inquietud adicional. Aunque la DMA ya los incluye como una "categoría de servicios básicos de plataforma", hasta el momento no se ha designado oficialmente a ningún agente bajo esta figura. Esta ausencia facilita, según las asociaciones, que estos agentes controlen la distribución de contenidos multimedia sin enfrentarse a las obligaciones asociadas a la DMA. La falta de designación se traduce en una situación en la que puede existir ausencia de transparencia, así como un riesgo de que los intereses de las grandes plataformas prevalezcan sobre el acceso justo a los contenidos.

Las organizaciones ACT, AER (Association of European Radios), EBU (European Broadcasting Union), egta (European association of television and radio sales houses), CRTV (Confindustria Radio Televisioni), UTECA (Televisión Comercial en Abierto) y VÖP (Verband Österreichischer Privatsender) firmaron esta petición conjunta. Según consignó la ACT, el objetivo es que la Comisión Europea actúe cuando aún es posible revertir los condicionantes negativos que consideran cada vez más instaurados en el mercado digital y audiovisual.

Dentro de la carta, las asociaciones advierten sobre el riesgo de que una prestación sesgada de servicios tecnológicos termine consolidándose entre los usuarios, lo que dificultaría revertir conductas y hábitos perjudiciales a largo plazo para la competencia y la pluralidad informativa. Los firmantes subrayan que cuanto más tiempo se prolongue la situación actual, más difícil resultará cambiarla.

Entre las peticiones dirigidas a la Comisión Europea está la designación formal de los principales proveedores de sistemas operativos para televisores inteligentes y de los operadores de asistentes virtuales como ‘gatekeepers’. Según publicó la ACT, también se solicita la realización de una investigación de mercado destinada a valorar la necesidad de considerar criterios cualitativos y no solo cuantitativos para dicha designación, sobre todo en aquellos casos donde no se alcancen los umbrales numéricos establecidos por la DMA.

Otra de las demandas recogidas se centra en la revisión y posible ampliación del concepto de "usuarios profesionales" que recoge la DMA. Las organizaciones firmantes pretenden que se garantice que todas las entidades que dependen de las citadas plataformas para llegar a sus propias audiencias queden amparadas por la legislación, lo que permitiría una supervisión más exhaustiva y una protección normativa adecuada, según las mismas asociaciones.

El documento enviado a la Comisión concluye que la coyuntura actual crea riesgos para la transparencia, la libre competencia entre proveedores y el derecho de los medios a acceder tanto a datos de audiencia como a condiciones equitativas de distribución de contenidos. Según reportó ACT, sus representantes consideran que la Comisión Europea dispone ahora de una "oportunidad única" para regular el impacto que las grandes tecnológicas ejercen sobre los medios de comunicación y radiodifusión en el entorno digital europeo.