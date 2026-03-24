Asesor militar de Jamenei avisa que Irán "hundirá" en el Golfo a EEUU e Israel si atacan infraestructura crítica

Mohsen Rezai, quien ocupó previamente la jefatura del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, afirmó que ningún país árabe dudaría en oponerse a lo que denomina “regímenes despóticos” —en alusión a Estados Unidos e Israel— si conocieran en detalle los planes sobre la región. Estas declaraciones surgen mientras se mantiene la tensión por el ultimátum estadounidense, ahora ampliado hasta el viernes, en torno a la reapertura del paso de Ormuz y las operaciones en el Golfo Pérsico.

Según reportó la agencia estatal iraní IRNA, Rezai, actual asesor militar del líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, advirtió este martes que la respuesta de Teherán sería “hundir” en el Golfo Pérsico a quienes intenten atacar la infraestructura crítica iraní. Estas afirmaciones se dieron luego de las amenazas estadounidenses de intervenir instalaciones eléctricas y civiles consideradas esenciales por Teherán. Rezai sostuvo: “Si cometen un error respecto a la infraestructura crítica de Irán, los paralizaremos y los hundiremos en el Golfo Pérsico”, cita recogida por IRNA.

La tensión regional se intensificó tras el ultimátum presentado por Washington, que exige a Irán la reapertura del estratégico paso de Ormuz. De acuerdo con las declaraciones divulgadas por IRNA, la advertencia fue reforzada por Rezai, quien sostuvo que la fecha límite para evitar un enfrentamiento armado se aproxima, invocando la necesidad de resolver lo que definió como el “atolladero” de la guerra para Estados Unidos. El funcionario subrayó que Irán no considerará cerrado el conflicto hasta que se levanten la totalidad de las sanciones impuestas, se indemnice a Irán por los daños sufridos y exista una garantía legal global para prevenir futuras agresiones al país.

Rezai, en sus declaraciones, atribuyó la actual ofensiva de Washington a lo que describió como un plan de “tiranía global” con la finalidad de controlar los recursos energéticos en áreas tan distantes como Canadá, Groenlandia y Venezuela. El asesor militar enmarcó las presiones estadounidenses dentro de una estrategia internacional para dominar la producción, el tránsito y la distribución de energía, según consignó IRNA.

En cuanto al eco regional, el asesor del líder supremo también se refirió a las reacciones provenientes de los países del Golfo, que han expresado críticas ante las represalias tomadas por Irán. Según dijo Rezai a la agencia estatal, los gobiernos árabes de la zona se verían forzados a resistir los planes de Estados Unidos e Israel en caso de comprender completamente los objetivos y consecuencias de las políticas que, afirmó, afectan la soberanía y la estabilidad del Medio Oriente.

Rezai insistió, según lo publicado por IRNA, en que cualquier agresión dirigida contra las infraestructuras vitales de Irán recibirá una respuesta categórica, caracterizándola como de fuerza letal. Añadió que la defensa de estas instalaciones forma parte de la estrategia de seguridad nacional de Teherán, dentro de una coyuntura regional y global marcada por la competencia por los recursos energéticos y las rutas estratégicas internacionales.

El contexto del incremento de la tensión incluye la amenaza de ataques a sistemas de generación eléctrica y otras infraestructuras civiles, acciones que, de concretarse, afectarían gravemente la vida cotidiana y la economía iraní. El medio estatal IRNA enfatizó que el asesor militar responsabilizó a Estados Unidos de prolongar la crisis y obstaculizar la normalización de las relaciones internacionales de Irán, lo que mantiene al país bajo un régimen de sanciones y presión política que, según las autoridades iraníes, busca beneficiar los intereses energéticos occidentales.

En sus declaraciones, Rezai reiteró la demanda de la administración iraní de recibir garantías legales internacionales que impidan la repetición de ataques o campañas dirigidas contra la integridad y el desarrollo económico del país. El medio IRNA reflejó que, según el asesor, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de asegurar que cualquier solución incluya compromisos verificables en cuanto al respeto de la soberanía iraní.

Las tensiones en torno al estrecho de Ormuz y las advertencias sobre posibles acciones militares plantean una incertidumbre sobre la seguridad de las rutas marítimas y el impacto en los mercados energéticos internacionales. Las declaraciones de Rezai, difundidas por IRNA, refuerzan la retórica de firmeza del gobierno iraní ante cualquier intento de presión extranjera que afecte sus intereses nacionales.