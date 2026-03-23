Un estudio español muestra que la IA puede predecir resultados en edema macular diabético tras el tratamiento

El volumen del fluido presente en la retina antes de iniciar el tratamiento emerge como un factor determinante para prever la evolución visual en pacientes con edema macular diabético, según los hallazgos del estudio ‘DIADEMA’. Según puntualizó el medio Europa Press, esta investigación multicéntrica española empleó técnicas de inteligencia artificial para analizar imágenes de la retina, obtenidas mediante tomografía de coherencia óptica (OCT), con el objetivo de cuantificar el fluido acumulado y convertirlo en una señal predictiva vinculada a la respuesta visual tras un año de tratamiento.

La investigación, cuyos resultados se presentaron durante el 29º Congreso de la Sociedad Española de Retina y Vítreo (SERV) y que fueron publicados por el British Journal of Ophthalmology, analizó más de 100 ojos de pacientes diagnosticados con edema macular diabético. Todos los participantes recibieron implantes intravítreos antiinflamatorios y no habían sido sometidos a terapias previas, según informó Europa Press. El estudio se llevó a cabo gracias a la colaboración entre varios hospitales del país y la compañía biofarmacéutica AbbVie.

El edema macular diabético consiste en una acumulación progresiva de fluido en la mácula —la zona responsable de la visión central y de la percepción de detalles— como consecuencia de la diabetes. Esta patología, que suele avanzar sin síntomas, genera un deterioro visual que puede volverse irreversible. El número de pacientes afectados en España ascendió a 431.934 en 2021, y se proyecta que la cifra aumente hasta cerca de 1,7 millones en 2030, detalló Europa Press.

El método tradicional para evaluar el edema se ha centrado en la medición del grosor macular central. Sin embargo, de acuerdo al doctor Javier Zarranz-Ventura, profesor asociado de la Universitat de Barcelona e investigador principal del estudio citado por Europa Press, este parámetro ha demostrado una correlación limitada con la visión funcional. Zarranz-Ventura destacó que la capacidad de cuantificar de manera objetiva y automatizada el fluido retiniano representa un avance notable sobre el uso exclusivo del grosor macular.

El estudio ‘DIADEMA’ permite a los especialistas medir con precisión no solo el volumen total del fluido, sino también su distribución en distintas capas de la retina, a partir de las imágenes extraídas mediante OCT. Según explicó el doctor Zarranz-Ventura a Europa Press, la inteligencia artificial proporciona la capacidad de calcular estas métricas exactas, lo que abre la puerta a una evaluación más precisa y precoz del riesgo de evolución negativa.

La investigación estableció que el volumen de fluido antes de iniciar el tratamiento predice en gran medida la visión futura del paciente. Una mayor cantidad inicial se relaciona con una agudeza visual final inferior tras un año, indicó Europa Press. Además, la persistencia de fluido a los tres meses de tratamiento se identificó como un indicador de alerta para un compromiso visual a largo plazo, lo cual refuerza la relevancia de un seguimiento activo y precoz.

Los datos publicados por Europa Press también muestran que, por cada disminución de 100 nanolitros en el volumen de fluido, se registra una mejora promedio de una letra y media en los tests de visión. Estos resultados refuerzan el potencial de la inteligencia artificial para personalizar el seguimiento y el tratamiento, permitiendo identificar desde etapas tempranas a los pacientes con mayor riesgo de alteraciones severas.

El doctor Zarranz-Ventura expresó que el conocimiento detallado sobre el estado inicial de la retina y la respuesta temprana al tratamiento ofrece a los profesionales la oportunidad de intervenir de manera más precisa y ajustada a las necesidades individuales. "La IA puede ayudarnos a tomar mejores decisiones para cada paciente", señaló, y añadió que la anticipación basada en estas mediciones permitirá impedir un aumento en los casos de ceguera irreversible asociada a esta enfermedad, de acuerdo con lo consignado por Europa Press.

La aplicación de inteligencia artificial trasciende la simple cuantificación del fluido, y representa, según reportó Europa Press, una vía hacia la medicina de precisión en oftalmología. Al identificar los casos de mayor riesgo mediante análisis objetivos y automatizados, se facilita el diseño de estrategias terapéuticas individualizadas, agilizando las intervenciones y evitando que el daño del edema macular diabético alcance niveles irreversibles.

El trabajo coordinado entre centros clínicos y la colaboración con la empresa AbbVie brindó la base para la ejecución de este estudio, según detalló Europa Press. La recolección de datos de la práctica clínica real, junto al seguimiento de un año de los tratamientos, proporcionó información robusta y representativa sobre la utilidad de la inteligencia artificial en el seguimiento y gestión del edema macular diabético en España.

La tecnología empleada en el estudio, la tomografía de coherencia óptica (OCT), consiste en una prueba no invasiva, ampliamente utilizada y disponible en los servicios de oftalmología. Integrar inteligencia artificial en el análisis de los resultados de OCT permite, según informó el British Journal of Ophthalmology, una aproximación más objetiva y cuantitativa en el abordaje de estas patologías, en contraste con los métodos de evaluación manual o subjetiva.

De esta forma, ‘DIADEMA’ expone el potencial de la inteligencia artificial como herramienta auxiliar en la toma de decisiones clínicas y en la prevención de daños visuales graves asociados al edema macular diabético, ámbito en el que se proyecta un incremento significativo de casos en los próximos años, según el panorama presentado por Europa Press.