Ucrania y Rusia derriban más de 500 drones en una noche de intensos ataques cruzados

El Ministerio de Defensa ruso reportó la destrucción de alrededor de 280 drones en distintas regiones del país, incluyendo la zona de Moscú, lo que subraya la magnitud de los ataques recientes y la fuerza de las medidas de defensa adoptadas. Esta acción militar se produjo mientras que, en paralelo, las fuerzas ucranianas también enfrentaron ataques masivos, según informaron ambas autoridades militares. El medio consignó que la intensa actividad de drones marcó una de las noches más activas en cuanto al empleo de este tipo de dispositivos desde el inicio del conflicto.

Según publicó la fuerza aérea de Ucrania, en la jornada fueron derribados 234 de los 251 drones lanzados por unidades rusas contra territorio ucraniano. Las autoridades locales detallaron que los sistemas de defensa aérea permanecen activos, obligando a mantener las alertas en varias zonas. Hasta el momento no se informó sobre la existencia de víctimas ni sobre la extensión de los daños materiales causados por los impactos, aunque la fuerza aérea ucraniana indicó que 17 drones lograron alcanzar once ubicaciones dentro de Ucrania. “El ataque continúa, dado que hay numerosos drones enemigos en el espacio aéreo”, señaló el parte citado por los organismos oficiales según reportó el medio.

Al mismo tiempo, Rusia anunció por medio de su Ministerio de Defensa el derribo de drones de fabricación ucraniana en diferentes partes del país en las últimas horas, según información recogida por la prensa local. Las autoridades rusas destacaron la presencia de artefactos hostiles en zonas estratégicas como los alrededores de la capital, así como en otras áreas donde se han incrementado las medidas de seguridad y vigilancia aérea. El gobierno ruso, consultado por el medio, no proporcionó datos sobre bajas civiles o militares ni sobre los posibles daños en infraestructura tras esta jornada de ataques cruzados.

Los incidentes, que se inscriben en el contexto del recrudecimiento reciente de la guerra iniciada tras la orden de invasión de Ucrania firmada por el presidente ruso Vladimir Putin en febrero de 2022, muestran un elevado nivel de recursos destinados tanto al ataque como a la defensa por parte de ambos países, según detalló el medio. Autoridades de Ucrania y Rusia coincidieron en que la actividad de drones en las últimas horas alcanzó cifras inusitadamente altas, superando los quinientos dispositivos aéreos destruidos durante la noche.

La información difundida por ambas partes refuerza la percepción de que la guerra se encuentra en una fase en la que los sistemas de defensa antiaérea y la ofensiva mediante drones juegan un papel preponderante. Datos oficiales publicados por los ministerios de Defensa de Rusia y Ucrania no precisaron la naturaleza de los objetivos contra los que se dirigieron los drones ni si entre las zonas impactadas se cuentan infraestructuras críticas o residenciales.

El medio subrayó que la incertidumbre sobre el saldo de víctimas o de daños materiales refleja la opacidad habitual en la divulgación de cifras durante episodios de enfrentamiento. Mientras equipos de emergencia y fuerzas militares de ambos países mantienen operativos para rastrear los restos de los drones derribados y verificar los posibles daños, no se entregaron estimaciones precisas sobre el impacto que esta fase de la ofensiva cruzada tendrá en la situación humanitaria o en la estrategia militar del conflicto en curso.