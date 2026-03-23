El director de la oficina de Gestión de Crisis de la provincia de Azerbaiyán Oriental señaló la muerte de seis personas y seis heridos tras ataques a viviendas en la ciudad de Tabriz. La situación se agravó por la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel sobre Irán, iniciada el 28 de febrero mientras representantes de Washington y Teherán mantenían conversaciones para intentar avanzar en un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní. Según publicó la agencia iraní de noticias Tasnim, los bombardeos causaron daños en edificios residenciales, aunque no se detalló más información sobre el incidente.

El vicegobernador de Lorestán, provincia ubicada al oeste de Irán, informó que al menos seis personas perecieron y cuarenta y tres resultaron lesionadas por los bombardeos que afectaron a varios edificios residenciales en Jorramabad. El medio Tasnim recogió declaraciones de la autoridad regional en las que se confirmó que cuatro de estos edificios resultaron totalmente destruidos, mientras numerosas viviendas de los alrededores sufrieron daños estructurales. El impacto del ataque dejó a decenas de familias afectadas por lesiones y pérdidas materiales.

Los informes oficiales detallan que los ataques en Jorramabad y Tabriz constituyen una parte de la ofensiva más amplia que Estados Unidos e Israel llevan a cabo en territorio iraní. Según consignó el medio Tasnim, la acción militar se da en paralelo con las negociaciones entre representantes estadounidenses e iraníes para alcanzar un entendimiento en torno al desarrollo nuclear de la República Islámica, contexto que ha contribuido al aumento de la tensión en la región de Oriente Medio.

Las autoridades iraníes han emitido balances actualizados sobre las consecuencias de la ofensiva, indicando más de mil quinientos muertos, de los cuales doscientos diez son menores de edad. De acuerdo con la organización Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, la cifra total de fallecidos asciende a más de tres mil. Human Rights Activists in Iran ha documentado víctimas tanto civiles como militares en distintos puntos del país desde el inicio de los ataques.

Entre las personas fallecidas en la ofensiva se encuentran figuras de alto perfil del aparato estatal y militar iraní. El medio Tasnim reportó la muerte del líder supremo, ayatolá Alí Jamenei, así como la del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani. Junto a ellos, perdieron la vida los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé y Esmaeil Jatib, respectivamente, además de otros altos mandos de las Fuerzas Armadas y organismos de seguridad estatal.

El panorama que presentan las autoridades y medios oficiales iraníes da cuenta de una situación de emergencia en distintas regiones del país, donde se contabilizan daños materiales significativos y una cifra de víctimas que continúa en aumento. Según información difundida por la agencia Tasnim y recogida por otras fuentes, la población afectada enfrenta la destrucción de infraestructura residencial, así como la pérdida de vidas y la lesión de decenas de personas.

Las acciones militares en Irán coinciden con un período de alta tensión diplomática entre Teherán y Washington, mientras las conversaciones para un nuevo pacto nuclear se mantienen estancadas en medio de la escalada bélica. Los informes tanto gubernamentales como los publicados por la organización Human Rights Activists in Iran destacan el elevado número de muertos y heridos, señalando el impacto de la ofensiva en la sociedad iraní y en la estructura del poder estatal.

La información recopilada hasta el momento refleja que las ciudades de Jorramabad y Tabriz han sufrido algunos de los ataques más severos desde el inicio de la operación estadounidense-israelí, afectando no sólo a civiles sino también a altos funcionarios del régimen. Los datos aportados por las autoridades provinciales citadas por Tasnim, así como los balances de organizaciones humanitarias, permiten dimensionar el alcance de la ofensiva y la gravedad de la crisis humanitaria derivada del conflicto.