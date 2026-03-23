Muere a los 88 años el ex primer ministro Lionel Jospin, destacada figura del socialismo en Francia

El ex primer ministro de Francia Lionel Jospin, una de las principales figuras del socialismo francés durante la segunda mitad del siglo XX ha fallecido a los 88 años, después de años fuera de la política y meses después de someterse a una intervención quirúrgica de la que no trascendieron detalles.

"Lionel Jospin es una figura clave de la política francesa", ha destacado el presidente francés, Emmanuel Macron, en su mensaje de condolencias, donde ha recordado que el político fue secretario del Partido Socialista bajo mandato de François Miterrand, ministro de Educación, primer ministro y miembro del Consejo Constitucional.

"Gracias a su rigor, valentía e ideal de progreso, encarnó una elevada visión de la República", ha ensalzado Macron en un mensaje en redes sociales, poco después de la confirmación del fallecimiento de Jospin.

Por su parte, el actual secretario general del Partido Socialista de Francia, Olivier Faure, ha mostrado su "inmensa tristeza" por la muerte de Jospin, quien "representaba a una izquierda exigente, íntegra y republicana". "Había logrado llevar hasta la victoria a la izquierda plural", ha destacado.

"En un momento en que los puntos de referencia son inestables, su trayectoria nos recuerda que es posible gobernar sin comprometer el espíritu de la época", ha dicho en sus redes sociales, donde ha resaltado que Jospin "aplicó reformas que han tenido un impacto duradero en la sociedad francesa" durante su etapa como primer ministro.

Entre ellas ha enumerado "avances sociales concretos diseñados para mejorar la vida del mayor número de personas, sin recurrir a soluciones fáciles ni al cinismo". "Fue una inspiración y un ejemplo a seguir para mí. Merece un homenaje nacional", ha subrayad Faure, quien ha trasladado "su más sentido pésame" a su familia.

A las condolencias se ha sumado el dirigente de La Francia Insumisa Jean-Luc Mélenchon, quien ha mostrado su "tristeza" por la muerte de Jospin, a quien ha descrito como "un ejemplo de excelencia y dedicación al trabajo". "Será recordado como el defensor de la semana laboral de 35 horas, el líder de la alianza rojo-rosa-verde y el firme opositor al aumento de la edad de jubilación", ha dicho.

"Además, aportó una perspectiva intelectual a un mundo que deambulaba sin rumbo", ha reseñado Mélenchon, quien ha recordado que fue ministro de Formación Profesional durante la etapa en la que Jospin fue primer ministro. "Su apoyo incondicional en ese cargo sigue siendo motivo de profunda gratitud", ha apostillado.

Jospin, nacido en París en 1937, fue primer ministro de Francia entre junio de 1997 y mayo de 2002, además de ser candidato del Partido Socialista a las presidenciales de 1995 y 2002. En la primera votación fue derrotado en segunda vuelta por Jacques Chirac, mientras que en la segunda no logró superar la primera ronda, por lo que anunció su retirada de la política. Asimismo, fue primer secretario del Partido Socialista de Francia entre 1995 y 1997.