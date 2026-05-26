Ucrania y más de 40 países denuncian ante ONU una "escalada inaceptable” de ataques rusos

Naciones Unidas, 26 may (EFE).- El representante permanente de Ucrania ante la ONU, Andrii Melnyk, denunció este martes, junto a los embajadores de más de 40 países, una "escalada inaceptable" de los ataques rusos a su país este fin de semana y pidió un alto el fuego "total, inmediato e incondicional".

"Rusia ha alcanzado un nuevo y atroz nivel de agresión contra Ucrania al intensificar aún más sus ataques contra la población civil y las infraestructuras civiles", declaró Melnyk frente al Consejo de Seguridad junto a casi todos los representantes europeos, el de la Unión Europea y los de Canadá, Australia, Japón y Corea del Sur, entre otros.

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Estados Unidos, que ha asumido un papel mediador entre el presidente ucraniano, Volodír Zelenski, y el ruso, Vladímir Putin, no participó en la comparecencia.

Según explicó Melnyk, la noche del sábado al domingo, las fuerzas armadas rusas "lanzaron uno de los mayores ataques combinados contra Ucrania", utilizando cientos de armas aéreas, incluidos misiles balísticos y de crucero, así como vehículos aéreos no tripulados.

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Este ataque fue "uno de los más devastadores" registrados hasta la fecha en la ciudad de Kiev.

"Condenamos enérgicamente la intensificación de los ataques de Rusia: los ataques contra civiles, bienes de carácter civil y la infraestructura energética crítica de Ucrania constituyen graves violaciones del derecho internacional humanitario y deben cesar de inmediato", dijo el embajador en nombre de los aliados.

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El ucraniano pidió "un alto el fuego pleno, inmediato e incondicional", así como "medidas humanitarias concretas": "el intercambio completo de prisioneros de guerra, la puesta en libertad de todas las personas detenidas de manera ilegal y el regreso seguro de todos los internados y civiles que han sido trasladados o deportados por la fuerza, entre ellos miles de niños ucranianos".

Los representantes comparecieron antes de una sesión del Consejo de Seguridad en la que el secretario general, António Guterres, pidió "evitar la escalada" entre Rusia y Ucrania.

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Además de los ataques de este fin de semana, Moscú anunció una campaña de bombardeos contra los centros de mando y las empresas de la industria militar en Kiev en respuesta al ataque de Kiev contra una residencia estudiantil en la región ocupada de Lugansk e instó a los ciudadanos extranjeros y al personal diplomático a que abandonen "cuanto antes" la capital ucraniana. EFE