Moreno pide "un esfuerzo" a ministra de Sanidad para que "busque fórmulas" que acaben con la huelga de médicos

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha señalado que en Andalucía se han suspendido cerca de medio millón de actos médicos como consecuencia de la huelga de médicos, un volumen que, según describió, representa un incremento considerable en las listas de espera y afecta directamente la atención de los pacientes. En un acto público dedicado a la ampliación del Hospital de la Axarquía, en Vélez-Málaga, Moreno destacó que este centro hospitalario ha logrado reducir la demora media para intervenciones quirúrgicas de 91 a 66 días, lo que, desde su perspectiva, marca una ruta positiva en la gestión de los tiempos de espera, a pesar de que el sistema sanitario atraviesa dificultades por el conflicto laboral.

Según informó el medio Europa Press, Moreno ha solicitado a la ministra de Sanidad, Mónica García, que tome la iniciativa para promover una negociación con el colectivo médico. El objetivo de este llamado es evitar que continúen nuevas jornadas de huelga motivadas por el rechazo al Estatuto Marco, la normativa que establece las condiciones laborales del personal sanitario. Moreno subrayó que, aunque la competencia para alcanzar un acuerdo corresponde a la ministra, considera esencial que busque fórmulas para solucionar el conflicto y minimizar el impacto sobre los pacientes.

De acuerdo con Europa Press, el presidente de la Junta resaltó el compromiso de los profesionales sanitarios, al mismo tiempo que sostuvo que las cifras de reducción de demoras en el Hospital de la Axarquía muestran que el Plan de Garantía Sanitaria está aportando resultados en la gestión hospitalaria. Moreno, no obstante, hizo hincapié en que estos avances se producen en un contexto de conflicto laboral permanente entre los médicos y el Ministerio de Sanidad, lo que dificulta la normalización de la atención médica.

El consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, entregó una carta a la ministra Mónica García reclamando que en la próxima sesión del Consejo Interterritorial de Salud, prevista para el viernes, se trate de forma prioritaria la huelga motivada por el Estatuto Marco. Tal como publicó Europa Press, Sanz detalló que la última convocatoria de la huelga ha resultado en la cancelación de más de 256.000 citas, de las cuales más de 150.000 corresponden a Atención Primaria. Según especificó el consejero, también se han visto afectadas 83.000 consultas externas, 17.000 pruebas diagnósticas y 4.400 intervenciones quirúrgicas.

Sanz expresó ante los medios de comunicación en Cádiz su preocupación ante la falta de respuesta de la ministra de Sanidad y remarcó la gravedad del conflicto para Andalucía, donde, según sus cifras, las tres convocatorias de huelga han desembocado en la suspensión de 777.000 actos médicos, afectando tanto la atención primaria como la hospitalaria. Europa Press consignó que el titular sanitario andaluz calificó de "soberbia y prepotencia" la postura de la ministra por no haber dedicado tiempo para dialogar con los sindicatos médicos tras las reiteradas huelgas.

En la carta dirigida a la ministra, según Europa Press, Sanz exigió que el Estado asuma su responsabilidad y se comprometa a buscar una solución a la huelga, que atribuyó al Gobierno central. Además, el consejero reiteró el respaldo de la Junta de Andalucía a las reivindicaciones del personal médico e insistió en la necesidad de un tratamiento urgente y específico de este conflicto en el Consejo Interterritorial de Salud, resaltando el impacto considerable que está teniendo en la sanidad pública de la comunidad.

El conflicto laboral tiene como origen el desacuerdo con el Estatuto Marco, que regula los tiempos, condiciones y organización de la jornada laboral de los profesionales sanitarios. Los médicos, según viene publicando Europa Press, mantienen su negativa al texto actual y reclaman mejoras que consideran indispensables para garantizar una atención adecuada y unas condiciones laborales ajustadas a sus demandas. La sucesión de jornadas de huelga y la falta de avances en la negociación han derivado en acumulación de retrasos y suspensión de servicios esenciales en distintos centros de salud y hospitales de la región.

El acto en el Hospital de la Axarquía sirvió también para que el presidente andaluz pusiera en valor la tarea desarrollada por los equipos profesionales durante este periodo de dificultades y destacó la bajada de tiempos de espera lograda en distintas áreas del hospital. No obstante, admitió que la mejora local no compensa el deterioro generado por la huelga en el conjunto del sistema.

Europa Press recalcó que tanto el presidente Moreno como el consejero Sanz insisten en que la solución pasa por una intervención definitiva del Gobierno central. Ambos solicitaron que la ministra García se reúna con los representantes autonómicos y los sindicatos para articular una respuesta que detenga la cancelación de actos médicos y permita restablecer la normalidad asistencial.

El desarrollo del conflicto y la ausencia de negociaciones directas hasta el momento han acrecentado la preocupación sobre el impacto que el paro médico genera en la atención sanitaria y en la percepción de los usuarios del sistema público. Las autoridades autonómicas han reiterado su disposición a colaborar en la búsqueda de una solución que devuelva la estabilidad al sector y reduzca los retrasos que afectan a miles de andaluces.