El informe elaborado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) registró durante 2025 la detención de 39.034 familias mexicanas que intentaban ingresar o que ya permanecían en territorio estadounidense. Según consignó el medio que publicó estos datos, esta cifra coloca a las familias mexicanas por delante de las originarias de Venezuela, que sumaron 27.953 detenciones, seguidas por las de Honduras con 13.209 y las guatemaltecas con 9.643. De acuerdo con la CBP, los mexicanos representaron el grupo nacional con el mayor número de registros de arresto por parte de las autoridades fronterizas ese año, ocupando una posición dominante en estos operativos.

El medio detalló que estas cifras se enmarcan en el endurecimiento de las políticas migratorias lideradas por el gobierno del presidente Donald Trump, estrategias que han sido objeto de fuertes cuestionamientos tanto nacionales como internacionales. Las organizaciones de derechos humanos han expresado su inquietud frente al efecto de las redadas, especialmente en lo que refiere a la separación de familias, el impacto social y la generación de temor en comunidades migrantes. Human Rights Watch señaló que el Ejecutivo estadounidense desarrolló una amplia campaña de redadas y detenciones a nivel nacional, calificando estas acciones como un intento deliberado de "impulsar una política de deportaciones masivas que separa familias y siembra temor en comunidades enteras".

Según publicó este organismo, la fase más dura de estas operaciones comenzó en Los Ángeles durante el verano de 2025. En esa ciudad, describe Human Rights Watch, se implementaron tácticas consideradas especialmente agresivas, que luego se replicaron en otros puntos del país. Las intervenciones se centraron, en gran parte, en personas identificadas por su raza, etnia u origen nacional percibido.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tuvo a su cargo la ejecución de estas deportaciones. La organización reportó que los agentes despliegan operativos para localizar y arrestar a individuos sospechados de carecer del permiso legal necesario para residir en Estados Unidos. Estas acciones, según Human Rights Watch, derivan en la separación de familias y refuerzan el estado de temor predominante entre los migrantes.

El impacto de estos operativos no ha sido reportado únicamente a través de cifras, sino también mediante testimonios. De acuerdo con declaraciones recogidas por el medio, John Raphling, director adjunto del Programa sobre Estados Unidos de Human Rights Watch, expuso que "estas redadas, dirigidas en gran medida contra comunidades latinas, han causado un daño devastador a la población de Los Ángeles y se han extendido a otras ciudades del país". Raphling agregó que las estrategias "destruyen familias, obligan a la gente a vivir con miedo y ponen en evidencia la dureza de la política migratoria de la administración Trump".

En este contexto, organizaciones defensoras de los derechos humanos intensificaron sus críticas hacia la administración, advirtiendo sobre las consecuencias sociales y humanitarias de la implementación de estas medidas. Tal como modeló el medio, los cuestionamientos se centran tanto en la magnitud de las redadas como en la manera en que afectan a las familias migrantes, incrementando la vulnerabilidad de aquellas personas ya expuestas a condiciones de riesgo.

Durante el año 2025, las familias mexicanas estuvieron en el centro de este fenómeno. Según cifras de la CBP citadas por el medio, el número de detenciones de mexicanos superó ampliamente al siguiente grupo nacional en la lista. La distribución de las detenciones refleja además el énfasis puesto por las autoridades en los arrestos de familias completas, profundizando la situación de fragmentación de los hogares beneficiados por redes migrantes.

La información difundida por Human Rights Watch y recogida por el medio revela que el patrón repetido en varias ciudades estadounidenses es el de agentes federales focalizando su labor “en gran medida en la detención de personas por su raza, etnia u origen nacional percibidos”. La ONG señaló que esta focalización contribuye a aumentar el sentimiento de miedo y desconfianza en las comunidades migrantes, dificultando su acceso a recursos y perjudicando la integración social.

El fenómeno de las separaciones familiares, resultado directo de la intensificación de redadas y detenciones, ha alarmado no solo a los colectivos de derechos humanos sino también a observadores internacionales. Según detalló el medio con base en datos de la CBP y testimonios de afectados, el miedo a la ruptura del núcleo familiar motivó que muchas personas decidieran abandonar sus empleos o evitar acudir a servicios públicos, temiendo ser arrestadas y deportadas.

El ciclo de detenciones masivas a lo largo de 2025, marcado por la creciente cifra de familias mexicanas detenidas, dejó en evidencia el aumento de la presencia de agentes de ICE en numerosos barrios y centros urbanos del país. Como subrayó el medio, la extensión de las redadas desde Los Ángeles a otras ciudades amplió la escala del fenómeno.

En conclusión, la información proporcionada por la CBP, y reforzada por los reportes y declaraciones de Human Rights Watch recogidos por el medio, muestra que durante 2025 las familias mexicanas representaron el mayor número de detenciones a raíz de las políticas migratorias adoptadas esa temporada, que incluyen arrestos masivos y la separación forzada de hogares en múltiples ciudades estadounidenses.