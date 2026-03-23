La SD Huesca exige "respeto y rigor" en el VAR para "no alterar por completo el desarrollo de la competición"

El club oscense fundamentó su protesta en la secuencia de los hechos posteriores al partido frente a la UD Almería, destacando que la publicación de los audios de la revisión VAR evidenció una deliberación de más de seis minutos y numerosas repeticiones para llegar a la decisión de sancionar un penalti determinante. Según informó Europa Press, la Sociedad Deportiva Huesca cuestionó la pertinencia y las formas de la intervención del videoarbitraje en el desarrollo de la trigésimo primera jornada de LaLiga Hypermotion, particularmente en la jugada que marcó el desenlace del encuentro disputado el pasado viernes, donde el penalti a favor de la UD Almería resultó en el 1-2 y modificó el rumbo del partido.

De acuerdo con Europa Press, el comunicado publicado por el Huesca señala que la jugada decisiva, en la que la colegiada Marta Huerta de la Aza terminó dictaminando penalti de Iñigo Piña sobre Miguel de la Fuente tras intervención del VAR, carecía de un “error claro y manifiesto”, un requisito que, según el propio protocolo del videoarbitraje, debería haberse cumplido para modificar la decisión original de la árbitra: “no haber error claro, obvio y manifiesto”. El club describió como “paradójico” el hecho de que una acción catalogada de esa manera necesitara una revisión extensa que, consideran, prueba la falta de evidencia concluyente para alterar la decisión inicial.

En su declaración, la entidad aragonesa expresó que la autonomía arbitral se vio vulnerada, al sostener que “las imágenes y audios publicados revelan una insistencia y una valoración subjetiva continua por parte de la sala VOR, condicionando la decisión final de la árbitra en lugar de limitarse a ofrecer ángulos objetivos”. El club subrayó que la función del VAR se había alejado de su orientación original y que la ausencia de un criterio uniforme pone en riesgo la integridad de la competición.

Europa Press detalló que la SD Huesca manifestó “su profundo malestar y preocupación ante la evidente falta de unidad de criterio”, argumentando que decisiones como la vivida no solo afectan el resultado de un partido, sino también la equidad y justicia del torneo. Además, la entidad criticó que la interpretación del reglamento haya resultado, según su opinión, forzada y contraria al espíritu y a las normas establecidas para el uso del VAR.

En su pronunciamiento, el club señaló la trascendencia social y deportiva que la SD Huesca tiene en la ciudad y la provincia, afirmando: “Nuestra entidad es el motor de ilusión de toda una ciudad y una provincia, y un activo estratégico para el Alto Aragón en el fútbol profesional”. Para el equipo, competir al máximo nivel ya representa “un reto mayúsculo” dados los recursos con los que cuentan y consideran que errores arbitrales de este tipo suponen un obstáculo adicional, cuyo impacto a su juicio afecta el rendimiendo de jugadores y el ánimo de la afición.

El comunicado difundido según Europa Press culminó con la demanda explícita de “respeto, rigor y la aplicación de un criterio arbitral que no penalice injustamente el futuro de nuestra institución”, en un contexto marcado por su actual posición clasificatoria, pues el club se sitúa en puestos de descenso a Primera RFEF. El malestar del club respecto a la gestión arbitral y al videoarbitraje subraya la tensión existente en el tramo final de la temporada y la preocupación sobre cómo estas decisiones podrían influir en su futuro deportivo.

La polémica ha amplificado el debate sobre el empleo del VAR y el grado de intervención permitido por el reglamento, en especial cuando las decisiones tomadas afectan la clasificación y el desempeño de instituciones con estructuras limitadas frente a los retos del fútbol profesional. El pronunciamiento del Huesca, según recogió Europa Press, suma una voz más a la discusión sobre los procedimientos, los criterios empleados y la transparencia en la utilización de la tecnología dentro de la competición profesional.