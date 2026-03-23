La RFEF impulsa la integración de personas con discapacidad intelectual a través del arbitraje de fútbol playa

Rubén Almazán y Alejandro Pena describieron su paso por el encuentro formativo desarrollado en Jaén como una experiencia excepcional y alentaron a la juventud a involucrarse en el arbitraje deportivo, remarcando que “por encima de cualquier otra cosa, todos y todas somos capaces”. Ambos árbitros formaron parte de una formación impartida durante el fin de semana para colegiados de Primera División de fútbol playa, sin diferencias en el programa respecto a sus compañeros, según informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Esta iniciativa busca ampliar la integración de personas con discapacidad intelectual en el ámbito arbitral, traspasando los límites de las competiciones inclusivas en las que los participantes ya estaban involucrados.

El medio que impulsó esta formación, según detalló la RFEF, es el proyecto Be My Referee, el cual cuenta con la colaboración de Mi Fundación Alex, Down España y AGF Genuine Experiences. El programa trabaja conjuntamente con la federación para permitir que personas con discapacidad intelectual accedan a capacitaciones de primer nivel y oportunidades de arbitrar en torneos más allá de los circuitos adaptados. Durante las jornadas en la capital jiennense, Rubén Almazán y Alejandro Pena compartieron idénticas sesiones técnicas, fundamentos tácticos, carga lectiva y entrenamientos físicos que el resto de los árbitros de máximo nivel de fútbol playa.

“No nos juntamos aquí para incluir, sino para integrar, como uno más, a cualquier persona que esté dispuesta a cumplir el sueño del arbitraje”, expresó Rubén Eiriz, responsable de fútbol playa del Comité Técnico de Árbitros (CTA), en palabras recabadas por la RFEF. La propuesta formativa se desarrolló en igualdad de condiciones para todos los participantes, subrayando la apuesta por eliminar cualquier distinción en el proceso de preparación y desempeño arbitral. Así, la inclusión se concibe no sólo como un espacio separado, sino como integración plena en actividades y objetivos comunes.

De acuerdo con lo publicado por la RFEF, la clausura de este encuentro estuvo a cargo de Fran Soto, presidente del Comité Técnico de Árbitros, y durante las sesiones se conectaron de forma remota árbitros internacionales como José Luis Munuera Montero y Alejandro Hernández Hernández. La presencia y participación de figuras destacadas del arbitraje nacional e internacional aportó mayor visibilidad y respaldo a la iniciativa, contribuyendo a la formación conjunta tanto en el plano teórico como en el práctico.

La experiencia de Rubén Almazán y Alejandro Pena en Jaén fue descrita por ellos ante la RFEF como “un lujo” y compararon su vivencia con “flotar en una nube”, subrayando la dimensión personal y profesional que adquiere una formación sin barreras. Los dos colegiados ya participan en ligas inclusivas, pero esta actividad marca un avance para aspirar a dirigir partidos de cualquier torneo dentro del fútbol playa. Además, en sus declaraciones transmitieron un mensaje de superación y motivación dirigido especialmente a los jóvenes interesados en entrar al mundo del arbitraje, insistiendo en la capacidad universal para perseguir este objetivo.

Según la información difundida por la RFEF, el desarrollo de estos encuentros se inscribe en la estrategia de la federación y sus entidades aliadas para ofrecer herramientas y apoyo a quienes deseen ejercer como árbitros. El proyecto Be My Referee se presenta como una vía para la inclusión funcional, procurando que cada árbitro reciba la misma formación y esté en condiciones de arbitrar encuentros de toda índole competitiva. Las acciones implementadas en Jaén refuerzan, de acuerdo con el medio, la perspectiva de igualdad y de integración real en el arbitraje deportivo, abriendo nuevas oportunidades para participantes con discapacidad intelectual que aspiran a integrarse plenamente como parte activa de la comunidad arbitral.

El impulso de esta iniciativa por parte de la RFEF, según refleja la cobertura oficial, forma parte de una tendencia más amplia de incluir a personas con discapacidad intelectual en contextos profesionales y de alta exigencia técnica. Cada etapa del encuentro en Jaén estuvo orientada a fomentar habilidades y competencias que permitan a los árbitros del programa desenvolverse en cualquier categoría, más allá de dinámicas inclusivas segregadas. La formación contó con sesiones conjuntas, debates técnicos, prácticas físicas adaptadas a los requerimientos competitivos y evaluaciones equivalentes a las del resto de participantes.

Los testimonios recogidos durante este proceso revelan la satisfacción de Rubén Almazán y Alejandro Pena por recibir una oportunidad que consideran transformadora. Ambos reiteraron ante la RFEF su deseo de continuar avanzando dentro del arbitraje, viendo en el fútbol playa nuevas posibilidades de crecimiento y demostrando que la igualdad se construye con formación, práctica y apertura de espacios en todas las disciplinas deportivas. Así se reflejó en la actividad de Jaén, donde la convivencia entre árbitros de diversos orígenes y trayectorias propició un ambiente de aprendizaje conjunto.

La RFEF y las entidades a cargo del proyecto Be My Referee destacaron, según publicaron en su balance oficial, que el propósito principal se centra en lograr que la diferencia no suponga una limitación, sino una característica más dentro de los equipos arbitrales. Jaén funcionó como un escenario de referencia para esta política de integración, acercando el modelo inclusivo a la realidad diaria de las competencias nacionales y abriendo un camino para futuras ediciones y programaciones en otros puntos del mapa deportivo español.