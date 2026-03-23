Agencias

La presidenta de la UCAM, María Dolores García, pregonera de la Semana Santa de Popayán (Colombia)

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La ciudad colombiana de Popayán, cuyas procesiones de Semana Santa están declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, ha nombrado pregonera de su edición de 2026 a la presidenta de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), María Dolores García.

El nombramiento responde al liderazgo institucional de García y su compromiso con la promoción de los valores humanistas y la cultura, según ha informado la UCAM en un comunicado.

El acto oficial del pregón tendrá lugar este jueves, 26 de marzo, en la ciudad sudamericana. Esta designación refuerza los vínculos institucionales y religiosos que unen las celebraciones pasionarias de Popayán y Murcia, destacando el papel de la educación como nexo entre ambas comunidades.

AGENDA INSTITUCIONAL EN COLOMBIA

Durante su estancia, la presidenta de la institución docente mantendrá diversas reuniones de trabajo con autoridades civiles, eclesiásticas y académicas de la región.

Asimismo, participará en los actos litúrgicos que marcan el inicio de la Semana Santa en Popayán, una de las conmemoraciones tradicionales más antiguas de Colombia.

Las procesiones de esta localidad se caracterizan por sus cinco desfiles principales dedicados a la Virgen María, Jesucristo, la Santa Cruz, el Santo Entierro y la Resurrección.

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