La ecuatoriana Mar Figueroa diseña el cartel anunciador de La Mar de Músicas 2026

La nueva edición de La Mar de Músicas tendrá como protagonista el arte ecuatoriano, gracias al cartel anunciador creado por Mar Figueroa, una pintora nacida en Ecuador y reconocida internacionalmente. Según publicó el medio de comunicación, Figueroa, quien reside en Nueva York y se desempeña como profesora en la Escuela de Artes Visuales, fue la seleccionada para desarrollar la imagen gráfica que identificará al festival de Cartagena en 2026, año en el que se dedicará un especial a Ecuador.

De acuerdo con lo informado por el Ayuntamiento de Cartagena y recogido por el medio, la obra rinde tributo tanto a la riqueza creativa de Figueroa como a su herencia andina. El director del festival, Eugenio González, explicó: “Ecuador es un país profundamente definido por su entorno natural: sus volcanes, su extraordinaria biodiversidad, sus textiles geométricos ancestrales y sus cosmovisiones con temas de dualidad. Esto se ha visto reflejado en el cartel de La Mar de Músicas”. La artista ecuatoriana fue incluida por Forbes en la lista de las 30 personas menores de 30 años más influyentes, y en su obra dialoga con sus raíces, el simbolismo indígena y su experiencia migratoria.

La leyenda del cartel de la edición número 31 del festival fue realizada por el diseñador cartagenero Pepo Devesa, mientras que el diseño principal corresponde a Figueroa. Además, La Mar de Músicas anunció que su programación completa y la venta de entradas se iniciarán el jueves 26 de marzo a mediodía.

Mar Figueroa destaca por un recorrido profesional que incluye publicaciones en medios internacionales como The New York Times y The Washington Post, así como colaboraciones con entidades como Naciones Unidas, Microsoft, Apple, Netflix y Adobe. Su trayectoria la ha llevado también a desempeñarse como artista residente en el Proyecto Silver Art en el World Trade Center y a recibir el Premio Hopper en 2023.

La práctica artística de Figueroa está marcada por su crianza en Estados Unidos, donde convivió con la tradición culinaria andina de su madre y, a través de ello, mantuvo vivo el legado cultural ecuatoriano. Su obra desarrollada en torno al restaurante familiar ha mantenido la continuidad cultural entre la comunidad andina inmigrante, y ese contexto se refleja en sus creaciones artísticas a través de narrativas autobiográficas. Según informó el medio, utiliza elementos del arte geométrico andino y del arte popular latinoamericano como base para, mediante las artes plásticas, establecer diálogos con identidades personales y comunales, en especial aquellas históricamente marginadas.

A través de sus pinturas y carteles, Figueroa aborda temas como la migración, la sabiduría ancestral y la espiritualidad. Estas piezas incluyen referencias a las culturas de los incas, quechuas, paracas, chachapoyas, moches, jíbaros, valdivias y otras tribus indígenas de la región. Según detalló el medio citado, la artista busca rendir homenaje a la persistencia de las tradiciones indígenas dentro de las comunidades latinas inmigrantes en Estados Unidos, utilizando la pintura como herramienta de exploración y reivindicación.

El festival La Mar de Músicas ha contado desde su origen con el trabajo de numerosos artistas reconocidos en el diseño de sus carteles, sumándose Figueroa a una lista en la que figuran nombres como Ángeles Agrela, Joana Vasconcelos, Miquel Barceló, Cristina García Rodero, Angel Mateo Charris, Ricardo Cavolo, Eduardo Arroyo, Juan Ugalde, Angel Haro, Juan Manuel Díaz Burgos, Ela Fidalgo, Carmen Calvo, Mariscal, Ouka Leele, Antonio de Felipe, El Hortelano, Ceesepe, Joan Fontcuberta, García Alix, Javier de Juan, Dora Catarineu, Oscar Mariné, Chema Madoz y Guillermo Pérez Villalta.

De acuerdo con la información difundida por el Ayuntamiento de Cartagena, el cartel de Mar Figueroa para la edición de 2026 pone de manifiesto la influencia de la naturaleza en la cultura ecuatoriana y representa la diversidad de su entorno, incluyendo volcanes y animales nativos, además de elementos textiles y simbología indígena. Su propuesta artística está alineada con la intención del festival de dar visibilidad a la multiplicidad cultural y de destacar las raíces ancestrales de Ecuador durante el Especial Ecuador.

La elección de Figueroa para el cartel de La Mar de Músicas se produce en un contexto de reconocimiento internacional de su carrera, luego de ser seleccionada por Forbes en 2020 en las categorías Arte, Estilo e Inmigrante. La artista mantiene su labor creativa y educativa en la ciudad de Nueva York y continúa explorando en sus obras los vínculos entre migración, identidad cultural y herencia latinoamericana.

El Ayuntamiento reiteró que la información sobre la programación del festival y la venta de entradas estará disponible en el sitio oficial a partir del 26 de marzo, mientras que el cartel de Figueroa será la imagen representativa de la edición número 31, dedicada a promover y difundir la riqueza cultural de Ecuador y su comunidad artística.