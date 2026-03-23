Israel confirma que sus tropas mataron a un ciudadano en el norte y que no fue Hizbulá

Jerusalén, 23 mar (EFE).- El Ejército israelí confirmó este lunes que fueron sus fuerzas de artillería las que mataron desde el Líbano, y debido a "fallos graves", a un ciudadano israelí en el norte del país, y que no se debió a un disparo del grupo chií Hizbulá.

"Este es un incidente muy grave. Ofer ('Poshko') Moskovitz murió a causa de fuego de nuestras propias fuerzas durante una operación cuyo único propósito era protegerlas", cita un comunicado castrense al general Rafi Milo, comandante del Mando Norte del Ejército israelí.

La nota sostiene que, según las conclusiones preliminares de una investigación castrense interna iniciada ayer y encabezada por Milo, Moskovitz falleció por proyectiles disparados para apoyar a tropas israelíes desplegadas en el sur de Líbano, y no por un ataque del grupo chií Hizbulá, como se creyó inicialmente.

El Ejército señaló que se produjeron "fallos graves" tanto en la planificación como en la ejecución del fuego de artillería, que se realizó "con un ángulo incorrecto" y sin seguir los protocolos, lo que provocó que cinco proyectiles impactaran en el kibutz de Misgav Am, en el norte de Israel.

El incidente está siendo objeto de una investigación, cuyos resultados serán trasladados "de forma transparente a la familia y al público", según el comunicado castrense, que expresó sus condolencias.

Ninguna persona ha muerto hasta el momento en Israel por fuego del grupo chií Hizbulá, mientras que más de mil personas, entre ellas más de un centenar de niños, han fallecido en el Líbano por bombardeos y ataques israelíes. EFE