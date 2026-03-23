Grupo Mutua sortea cerca de 300 entradas para el Mutua Madrid Open en sus redes sociales

Un elemento particular de esta edición es la participación de Voltio, la empresa de 'carsharing' de Mutua Madrileña, que ha escondido pelotas de tenis gigantes en los maleteros de sus vehículos eléctricos, transformándolas en pases especiales para acceder al sorteo de 40 entradas dobles para el Mutua Madrid Open, incluida una entrada doble para la final masculina. Según informó el medio, quienes encuentran una de estas pelotas deben fotografiarse con ella y seguir varios pasos en Instagram para registrarse para el sorteo. De este modo, Grupo Mutua ha lanzado una serie de retos y dinámicas inéditas en varias plataformas digitales, con el fin de conmemorar su vigésimo aniversario como patrocinador principal del torneo de tenis Mutua Madrid Open, que se llevará a cabo del 20 de abril al 3 de mayo en la Caja Mágica de Madrid.

De acuerdo con la información difundida por el medio, unas 300 entradas, incluidas localidades para la final, estarán disponibles para los aficionados a través de desafíos en redes sociales y aplicaciones exclusivas. Grupo Mutua ha presentado bajo el lema 'Cuando el tenis se te mete en la cabeza, #TodoEsTenis', varias propuestas interactivas dirigidas a seguidores de sus perfiles digitales Mutua, MutuaMás, Mutuactivos y Voltio.

El medio detalló que una de las iniciativas principales es un reto de agudeza visual en Instagram, Facebook y X de Mutua Madrileña. Los participantes deben identificar qué se oculta tras imágenes borrosas que recuerdan al tenis, aunque en realidad retratan otros elementos. Entre quienes acierten y mencionen a un amigo en los comentarios, se sortearán cerca de 80 entradas dobles. Este sorteo transcurre en tres fases que finalizan el 30 de marzo, el 10 de abril y el 16 de abril. En dichas fechas, la aseguradora publicará tanto las respuestas correctas como los nombres de los ganadores en sus perfiles sociales.

Según publicó el medio, otra propuesta está disponible en el perfil de Instagram de MutuaMás, la aplicación de servicios de la compañía. En esta dinámica, basada en el concepto #TodoEsTenis, se invita a los usuarios a encontrar el tenis en diferentes situaciones cotidianas vinculadas a los servicios de la 'app', como trayectos en taxi, alquiler de vehículos o visitas al cine. Para optar a una de las 15 entradas dobles sorteadas del 6 al 12 de abril, los usuarios deben estar registrados en MutuaMás, seguir su perfil de Instagram y comentar en la publicación sobre cómo usarían la plataforma para llegar a la Caja Mágica. Los ganadores serán anunciados el 13 de abril.

Otro de los perfiles que participa es Mutuactivos, la división de inversiones de Mutua Madrileña. En el perfil de X, la empresa ha fusionado elementos visuales del tenis con gráficos bursátiles, invitando a sus seguidores a dos sorteos distintos, donde se entregarán 11 entradas dobles. El primero, entre el 31 de marzo y el 8 de abril, pone en juego 10 entradas dobles y requiere que los participantes describan su final soñada; los ganadores se darán a conocer el 9 de abril. El segundo sorteo, del 13 al 15 de abril, premiará a un usuario con una entrada doble para la final del 3 de mayo. Para participar, es necesario repostear la publicación del sorteo y el resultado se comunicará el 16 de abril.

Según consignó el medio, la campaña de Voltio invita a los usuarios a encontrar las pelotas de tenis gigantes dentro de sus coches eléctricos. Quienes las localicen deben fotografiarse con la pelota, subir la imagen a Instagram, seguir y mencionar la cuenta de Voltio, tras lo cual recibirán un código para introducir en la sección 'Promociones' de la aplicación de Voltio. Sólo pueden participar quienes realicen un recorrido de al menos 5 minutos con un coche Voltio entre el 18 de marzo y el 1 de abril.

Todas estas acciones buscan fomentar la participación y el entusiasmo en torno al Mutua Madrid Open, que celebra una nueva edición entre el 20 de abril y el 3 de mayo. Grupo Mutua refuerza así su rol como patrocinador principal tras dos décadas de vinculación con el evento, expandiendo su presencia a través de actividades en redes sociales y plataformas digitales como Mutua, MutuaMás, Mutuactivos y Voltio. Cada acción presenta reglas distintas, pero todas giran en torno al lema común de la campaña y ofrecen la posibilidad de obtener entradas, incluidos cupos dobles para las finales del torneo.