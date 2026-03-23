El Ibex 35 cae un 1,9% en la apertura y pierde los 16.500 puntos, con el crudo al borde de los 114 dólares

El director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, afirmó que la actual crisis energética mundial es más severa que las dos crisis del petróleo ocurridas en la década de 1970, señalando que la caída en la producción supera los 11 millones de barriles diarios, mientras en las crisis anteriores la pérdida rondó los cinco millones por día en cada una. Según informó el medio de referencia, Birol destacó que la situación afecta a todas las naciones, por lo que insistió en que ningún país está exento de las consecuencias y solicitó una acción coordinada a nivel internacional, durante su intervención en el Club Nacional de Prensa de Canberra, Australia. Bajo este contexto de una grave crisis energética y geopolítica, el Ibex 35 experimentó una bajada del 1,87% al iniciar la sesión de este lunes, cayendo a los 16.402,1 puntos y perdiendo la marca de los 16.500 enteros. La caída estuvo marcada por la subida generalizada de los precios de materias primas, en particular el petróleo, que llegó a cotizarse cerca de los 114 dólares el barril, en medio del conflicto en Oriente Próximo.

Tal como publicó la agencia, la escalada de tensiones en la región tuvo un impacto inmediato en los mercados financieros internacionales. En los primeros minutos de operación, el selectivo español reflejaba pérdidas en todos sus valores principales y resultados negativos especialmente notables en empresas relacionadas con sectores básicos e industriales. Arcelormittal registró la caída más acusada con un descenso del 4,19%, seguida por IAG con una contracción del 3,69%, Acciona con un retroceso del 2,98% y Acerinox, que perdió un 2,87%. Esta tendencia a la baja se replicó en las principales Bolsas europeas: Milán bajó un 1,8%, Fráncfort un 1,93%, París un 1,39% y Londres un 1,38%. En las bolsas asiáticas la corrección fue todavía más profunda, según consignó el medio original, con el Kospi surcoreano cerrando con un descenso de casi el 6,5%, el Hang Seng de Hong Kong cayendo más de un 3,5%, Shanghái un 3,7% y el Nikkei japonés retrocediendo también cerca del 3,7%.

El conflicto geopolítico que presiona los precios del crudo tiene su epicentro en el estrecho de Ormuz, un punto crucial para la circulación de cerca del 20% del suministro mundial de petróleo y gas. Según detalló el medio de referencia, la Administración estadounidense, bajo la presidencia de Donald Trump, lanzó un ultimátum exigiendo a Irán la reapertura del estrecho en un plazo de 48 horas. Trump advirtió que, si esto no ocurre, atacaría las centrales eléctricas del país, declarando: “Pronto veréis lo que pasa con el ultimátum de las centrales eléctricas. El resultado va a ser muy bueno (...). La destrucción de Irán va a ser total y va a funcionar estupendamente”. En respuesta, la Guardia Revolucionaria de Irán anunció que la reacción ante cualquier ataque estadounidense consistiría en el “cierre total” de dicho estrecho, intensificando así la tensión internacional.

Reportó el medio que la preocupación por el impacto potencial de una escalada militar también alcanzó a Europa. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pidió mantener abierto el estrecho de Ormuz y proteger todos los recursos energéticos de Oriente Próximo. Sánchez advirtió que profundizar el conflicto podría derivar en una crisis energética prolongada a nivel global. Estas declaraciones reflejan la inquietud de los gobiernos europeos frente a la estabilidad del suministro energético y sus implicaciones económicas.

Detalló el medio que el precio del barril de Brent, referencia en Europa, aumentó un 1,1% aproximadamente a las 9.10 horas, hasta los 113,4 dólares, mientras el barril West Texas Intermediate (WTI), estándar estadounidense, subió un 2,7% hasta los 100,85 dólares. El gas también se encareció con rapidez: en el mercado de futuros holandés, el incremento fue superior al 4,26% a las 9.13 horas, cotizando en 61,75 euros por megavatio hora. Estos movimientos reafirman el impacto de la incertidumbre geopolítica sobre los mercados de energía.

De acuerdo con la información remitida por las compañías a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el ámbito empresarial se produjeron novedades relevantes. PharmaMar comunicó que su fármaco Zepzelca (lurbinectedina), en combinación con atezolizumab (Tecentriq), recibió la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Taiwán (TFDA) como tratamiento de mantenimiento de primera línea para adultos con cáncer de pulmón de célula pequeña en estadio avanzado. En paralelo, Cellnex Finance, filial de Cellnex, informó la inclusión de un mecanismo de vencimiento anticipado en su contrato de permuta financiera de retorno absoluto, por un importe máximo de 550 millones y vencimiento en junio de 2026.

En los mercados de divisas, la cotización del euro frente al dólar alcanzó los 1,1533 dólares estadounidenses. Paralelamente, el interés exigido al bono español a diez años subió hasta el 3,61%, reflejando la presión en los mercados de deuda por la incertidumbre energética y financiera.

El medio también señaló que la situación energética global se ha complicado por los recientes ataques a infraestructuras estratégicas en Oriente Próximo y por la interrupción en el paso del estrecho de Ormuz. Según Fatih Birol de la AIE, cada uno de los grandes episodios históricos anteriores de crisis petrolera supuso una pérdida de cinco millones de barriles diarios, mientras que la cifra actual es de once millones. Frente a este panorama, Birol sostuvo: “La situación es muy grave”.

La creciente tensión internacional se ve reflejada en la reacción de los mercados, cuyo comportamiento indica una sensibilidad extrema ante los acontecimientos relacionados con el abastecimiento energético global. Tanto la caída de las bolsas como el repunte de los precios del petróleo y el gas evidencian el temor a interrupciones prolongadas en la distribución de recursos clave.

Segun publicó el medio original, la alarma internacional ante una posible crisis energética prolongada ha llevado a autoridades y responsables de organismos energéticos a subrayar la necesidad de cooperación, insistiendo en la importancia de la coordinación entre países para atenuar los efectos de los acontecimientos actuales. La incertidumbre, potenciada por la volatilidad en la región de Oriente Próximo y las amenazas de corte en los flujos energéticos, sigue condicionando los mercados financieros y el panorama económico mundial.