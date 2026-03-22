Más de 3.200 aficionados disfrutan en Sevilla de la III edición de LaLiga de las Mascotas

La presencia de dos figuras reconocidas —Curro, mascota de la Expo '92, y KC Wolf, representante de los Kansas City Chiefs de la NFL— añadió un componente internacional y nostálgico a la jornada dedicada a la afición familiar. Según informó LaLiga, el Estadio La Cartuja en Sevilla recibió a más de 3.200 personas que acudieron para disfrutar de la tercera edición de la conocida como LaLiga de las Mascotas. Este evento no solo involucró a seguidores del fútbol, sino también a familias y público general, que encontraron una propuesta distinta dentro del calendario deportivo español.

De acuerdo con lo publicado por LaLiga, la competición reunió a dieciséis mascotas emblemáticas ligadas a clubes de la competición profesional. Las pruebas que protagonizaron sobre el césped del estadio incluyeron desafíos de destreza, actividades lúdicas y exhibiciones, con el propósito de fomentar el entretenimiento para asistentes de todas las edades. El ambiente familiar fue una de las notas destacadas durante la jornada, que se celebró el domingo, según detalló la organización.

El listado de las mascotas participantes incluyó a representantes de equipos de diferentes zonas geográficas: Granaín, del Granada CF; Palmerín, del Real Betis; Tamarro, del FC Andorra; Pío Pío, de la UD Las Palmas; Koki, del Córdoba CF; Pepe Zorrillo, del Real Valladolid; Babazorro, del Deportivo Alavés; La Sisa, del Girona FC; Amunt, del Valencia CF; Súper Boke, del Málaga CF; Quecete, del Albacete Balompié; Dimonió, del RCD Mallorca; Txurdin, de la Real Sociedad; Súper Pepino, del CD Leganés; Caballati, de la AD Ceuta; y Datigol, del Elche CF. Además, el evento contó con la participación de Curro y KC Wolf, tal como consignó LaLiga en un comunicado.

Durante la celebración, las mascotas no solo compitieron, sino que interactuaron con el público, posaron para fotografías y formaron parte de diversas actividades propuestas como parte del programa. El objetivo de la cita fue ofrecer una experiencia diferente respecto a otros encuentros deportivos, integrando el universo animado de las mascotas con el entusiasmo de los seguidores de los equipos.

La competición incluyó diversas pruebas, todas diseñadas para medir la habilidad y el carisma de los personajes sobre el césped. Al final de la jornada, Súper Boke, la mascota del Málaga CF, obtuvo el primer lugar en la clasificación general, según informó LaLiga. Pío Pío, de la UD Las Palmas, finalizó en el segundo puesto, mientras que Koki, del Córdoba CF, ocupó el tercer lugar en el podio.

Tal como reportó LaLiga, la organización de la jornada estuvo orientada a fomentar valores como la deportividad, el compañerismo y la implicación de la afición en actividades que trascienden la mera competición. La presencia de KC Wolf supuso también un guiño a la internacionalización del evento, al incorporar a una figura representativa de la NFL estadounidense, lo que aportó un elemento distintivo en relación a ediciones previas.

El evento se consolidó como iniciativa anual destinada a reforzar el vínculo entre los clubes y sus comunidades. En esta edición, la variedad de dinámicas y la inclusión de mascotas de diferentes categorías del fútbol español permitió un mayor alcance entre el público. A lo largo de la jornada, los asistentes participaron en sorteos, actividades interactivas y sesiones de firmas con algunos de los personajes.

LaLiga destacó la capacidad de convocatoria y la importancia de este tipo de jornadas para ampliar la base social de seguidores e involucrar a diferentes generaciones en torno a los clubes. El éxito de la edición evidenció el interés que despiertan las mascotas como elementos de identificación para los aficionados y como herramientas de fidelización en el mundo del fútbol profesional.