Los muertos por terrorismo caen a su cifra más baja en una década, si bien aumentan un 280% en Occidente

La presencia de jóvenes en investigaciones relacionadas con terrorismo en Europa y América del Norte ha alcanzado en 2025 un 42%, triplicando la cifra con respecto a 2021, mientras que la duración del proceso de radicalización se ha acortado de forma significativa, llegando a producirse en cuestión de semanas. Este fenómeno se atribuye principalmente a la influencia de la propaganda en línea, el refuerzo algorítmico y la explotación de la vulnerabilidad propia de la juventud, según publicó el Institute for Economics & Peace (IEP) en su informe anual, consignado esta semana por varias plataformas, entre ellas, el medio citado en la fuente original.

De acuerdo con el Global Terrorism Index del IEP, el año 2025 registró una reducción del 28% en muertes causadas por ataques terroristas a nivel global, alcanzando un total de 5.582 fallecidos. Este descenso va acompañado de una caída del 22% en el número de incidentes, con 2.944 ataques verificados. Son los niveles más bajos documentados desde el año 2007, reportó la fuente. Sin embargo, el estudio subraya que el número de víctimas en países occidentales se incrementó en un 280%, sumando 57 víctimas fatales. Este aumento se asocia fundamentalmente a incidentes relacionados con antisemitismo, islamofobia y terrorismo de índole política.

El documento señala que la cifra de muertos en países occidentales, si bien se disparó porcentualmente, sigue siendo modesta en comparación con otras regiones, donde la magnitud del terrorismo permanece elevada. En los países occidentales, la radicalización de menores preocupa especialmente: el 87% de los jóvenes radicalizados presentaban antecedentes de abandono o maltrato psicológico. Según el IEP, el aislamiento y la desafección social surgen como factores determinantes en el proceso de radicalización en estos contextos.

En cuanto a la prevención, las fuerzas de seguridad han interceptado el 97% de los ataques planificados por menores entre 2022 y 2025, cifra que contrasta con el 68% registrado en planes orquestados por adultos, de acuerdo con el Institute for Economics & Peace. Además, el informe detalla que la mayoría de los ataques mortales en países occidentales —el 93% en los últimos cinco años— fueron perpetrados por individuos actuando en solitario, denominados "lobos solitarios". Estos atacantes presentan una probabilidad de éxito tres veces mayor en comparación con grupos compuestos por dos o tres personas.

En el análisis regional, el reporte sitúa a Colombia como el único país sudamericano entre los diez más afectados por el terrorismo, ocupando el noveno lugar. El informe alerta sobre la escalada de tensiones tras la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que a juicio del IEP incrementa significativamente el peligro de atentados en la región y en intereses de aliados estadounidenses e israelíes, incluso fuera de Oriente Próximo. La entidad analiza que los ataques con misiles de Irán en represalia, el apoyo a redes como Hamás, Hezbolá o los hutíes y la falta de resolución en negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos están configurando un entorno de mayor riesgo para actos terroristas en distintos puntos del mundo.

El documento precisa que más de la mitad de las muertes por terrorismo tuvieron lugar en el Sahel africano. Un total de cinco países en esa región experimentaron reducciones tanto en el número de incidentes como de víctimas mortales, con Burkina Faso destacando por una disminución del 45% en muertos, es decir, 686 personas menos que el año anterior. La reducción de víctimas civiles, en particular, ha sido del 85%. No obstante, los ataques han mostrado mayor letalidad, ya que se produjeron menos incidentes pero con consecuencias más graves. El ataque más letal registrado en 2025 causó 120 muertes, valor notablemente menor que los 237 de 2024 o los 1.100 documentados en 2025, mencionó el medio que difundió el informe.

En contraste, Nigeria y la República Democrática del Congo experimentaron los incrementos más significativos en cifras absolutas de muertes por terrorismo, con alzas del 46% y del 28%, respectivamente. En Nigeria, la inestabilidad está directamente ligada a la actividad del grupo Boko Haram, mientras que en la República Democrática del Congo se documentaron múltiples incidentes a gran escala relacionados con facciones alineadas con Estado Islámico, especialmente en la frontera oriental del país.

El Global Terrorism Index asigna por primera vez a Pakistán la posición de país más severamente impactado por el terrorismo, acumulando 1.139 muertes y 1.045 ataques en 2025, sus niveles más altos desde 2013. El informe del IEP vincula esta situación con el regreso de los talibán al poder en Afganistán en 2021 y la intensificación de operaciones transfronterizas llevadas a cabo por Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) y el Ejército de Liberación Baluche (BLA). El deterioro de la seguridad ha sido motivo de frecuentes denuncias por parte de las autoridades de Pakistán, quienes responsabilizan a Kabul y han respondido con bombardeos y operativos militares, desencadenando confrontaciones directas y un cese temporal del fuego vigente durante el final del mes de Ramadán.

Respecto a las organizaciones responsables de la mayor cantidad de víctimas durante 2025, el informe identifica a Estado Islámico, el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (rama regional de Al Qaeda en el Sahel, conocido por las siglas JNIM), Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) y Al Shabaab, de Somalia. Estado Islámico, según reportó el IEP, mantiene una presencia mundial a través de una red de filiales dispersas, lo que le otorga resistencia operativa pese a la pérdida de control territorial desde su apogeo en 2014. El grupo ya no centraliza su actividad en un solo escenario y actúa en Oriente Próximo, África subsahariana y zonas de Asia, operando bajo un esquema descentralizado que le permite adaptarse a la presión militar internacional.

El Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM) se ha consolidado, según la fuente, como actor dominante en el Sahel, operando en Mali, Burkina Faso y países adyacentes. Su fortaleza deriva de su capacidad para insertarse en dinámicas sociales y económicas locales, aprovechando malestares vinculados a la mala gobernanza, la inseguridad y la marginación. El informe resalta el impacto de las fronteras porosas, la limitada presencia de gobiernos y la complejidad de las condiciones regionales para explicar la expansión de actividades de este grupo.

En el caso de Al Shabaab, la organización mantiene un alto nivel de actividad y letalidad, reportó el IEP. A pesar de la presión militar constante, Al Shabaab ha logrado preservar su operatividad y diversificar sus fuentes de financiamiento mediante impuestos, extorsión y otras actividades económicas. El grupo extiende su influencia fuera de las fronteras de Somalia, incrementando el alcance de sus ataques.

El informe destaca la notable ausencia global de ataques terroristas a gran escala durante 2025. Solo se registró un evento con más de 100 víctimas fatales, en contraste con los cinco de magnitud similar del año anterior. Esta tendencia sugiere que, si bien la frecuencia de atentados disminuyó, los perpetrados resultaron, en promedio, más mortales. De acuerdo con el Institute for Economics & Peace, este contexto estuvo marcado por una reducción considerable de víctimas civiles, aspecto atribuido a la mejora en labores de inteligencia y respuesta operativa.

El documento del IEP concluye que, pese al descenso general de ataques y muertes por terrorismo en las estadísticas globales, la amenaza persiste de forma significativa en ciertas regiones y se agrava en países occidentales por factores sociales como la polarización, los discursos discriminatorios y la facilidad de acceso a contenidos de radicalización en plataformas digitales.