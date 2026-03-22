Agencias

LeBron James se convierte en el jugador con más partidos en la historia de la NBA (1.612)

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Chicago (EE.UU.), 21 mar (EFE).- LeBron James se convirtió este sábado, durante el juego de Los Ángeles Lakers contra los Orlando Magic, en el jugador con más partidos en la historia de la NBA, al superar los 1.611 de Robert Parish.

LeBron James, de 41 años, fue titular en el quinteto de JJ Redick en la visita a los Magic, en la que los Lakers buscaban su noveno triunfo consecutivo.

King James, en su vigésima tercera temporada en la NBA, disputó 548 partidos en su primera etapa con los Cleveland Cavaliers, 294 con los Miami Heat, 301 en su regreso a los Cavs y 469 con la camiseta de los Lakers.

Promedia 21.3 puntos, 5.8 rebotes y 6.9 asistencias en esta temporada y sigue siendo uno de los jugadores más decisivos de la liga.

"Sin él no ganamos", aseguró recientemente Luka Doncic, su compañero en los Lakers.

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