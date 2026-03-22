LeBron James se convierte en el jugador con más partidos de la historia de la NBA

Las últimas estadísticas de LeBron James lo sitúan como líder absoluto en puntos anotados en la historia de la NBA, superando a figuras históricas como Kareem Abdul-Jabbar, y avanzando también como el jugador con mayor cantidad de minutos en pista, más tiros de campo, y el récord de partidos consecutivos con dobles dígitos, con un total de 1.297. Según publicó el medio que reporta la noticia, James reforzó estos logros al convertirse en el jugador con más presencias en partidos de temporada regular, alcanzando los 1.612 encuentros, por encima de la marca previa de 1.611, que ostentaba Robert Parish, leyenda de los Boston Celtics.

De acuerdo con el medio que difunde la información, el hito se produjo durante el enfrentamiento entre Los Angeles Lakers y Orlando Magic, con triunfo ajustado para los angelinos, 104 a 105. En ese encuentro, James, nativo de Ohio y de 41 años, aportó 12 puntos, seis rebotes, cuatro asistencias y tres robos de balón. La victoria se definió mediante un triple al límite del tiempo realizado por Luke Kennard, consolidando a los Lakers en la tercera posición de la Conferencia Oeste, con 46 victorias y 25 derrotas. El esloveno Luka Doncic fue el máximo anotador del partido para los Lakers, con 33 puntos.

Según detalló la prensa que cubre la jornada, James supera otra marca individual al disputar su temporada número 23 como profesional, superando la cifra de 22 temporadas que tenía Vince Carter como precedente. Así, el jugador suma nuevos registros a una trayectoria de permanencia singular en la liga estadounidense de baloncesto, que lo mantiene vigente a cuatro décadas de vida.

El medio que informa sobre este acontecimiento recoge, además, el listado de récords acumulados por James: encabeza la tabla histórica de puntos anotados, con 43.229, por delante del registro de Kareem Abdul-Jabbar de 38.387. El atleta también ostenta el mayor total de minutos en cancha, la mayor anotación en la historia de los playoffs, con 8.289 puntos, y lidera en número de tiros de campo. Estos récords complementan su condición de líder en partidos consecutivos con al menos diez puntos, un logro que, al extenderse a 1.297 ocasiones, subraya su consistencia en la máxima competencia.

La noticia, consignada por el medio citado, subraya que la hazaña tuvo lugar en una noche clave para la franquicia de los Lakers, ya que el resultado mantiene al equipo entre las mejores posiciones para la postemporada. El desempeño defensivo y en ataque de James, aunque sin alcanzar su habitual promedio de puntos, se tradujo en una contribución significativa desde distintas facetas del juego, sumándose a las intervenciones determinantes de otros jugadores del equipo.

LeBron James, tras superar las cifras de Robert Parish y Vince Carter, se ubica en una posición sin precedentes en la historia de la liga. Los 1.612 partidos disputados remarcan la longevidad de su carrera profesional y la capacidad de mantener un rendimiento destacado en un entorno de alta exigencia física y competitiva. La suma de registros alcanzados por James refleja un legado que abarca múltiples facetas del juego, más allá de la anotación, y lo integra en un grupo reducido de figuras que han transformado la historia del baloncesto estadounidense.

De acuerdo con la información presentada por el medio encargado de la cobertura, estos datos sitúan a James en el centro del debate sobre los logros individuales y colectivos más destacados en el deporte profesional de Estados Unidos. Al mantenerse activo en la NBA con 41 años y superar marcas históricas en distintas categorías estadísticas, la figura de LeBron James continúa ampliando registros que, hasta ahora, se consideraban difícilmente alcanzables en la élite del baloncesto.