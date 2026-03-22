Agencias

El gobernante Movimiento Libertad se impone por estrecho margen al SDS en las elecciones de Eslovenia

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El partido liberal Movimiento Libertad (GS) del primer ministro Robert Golob ha sido el más votado (29,9%) en las elecciones legislativas celebradas este domingo en Eslovenia.

Por detrás y a escasa distancia se sitúa el conservador Partido Democrático de Eslovenia (SDS) del ex primer ministro Janez Jansa con un 27,5% de votos, según encuestas a pie de urna.

Estos resultados depararán una Asamblea Nacional con 29 escaños para el partido de Golob y 28 para el de Jansa, en un foro que cuenta con 90 asientos, por lo que serán fundamentales las negociaciones postelectorales para formar gobierno.

La campaña electoral se ha visto salpicada de polémica después de que se publicara que Jansa se reunión con responsables de la empresa de espionaje israelí Black Cube en diciembre.

"El hecho de que haya servicios extranjeros interfiriendo en las elecciones de un miembro democrático de la Unión Europea es algo inédito", afirmó Golob la semana pasada tras trascender la noticia.

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