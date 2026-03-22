(Crónica) El relevo español femenino de 4x400 metros avanza a la final del Mundial de pista cubierta

El tiempo registrado por el relevo femenino español de 4x400 metros en el Campeonato del Mundo de pista cubierta estableció un nuevo récord nacional para esta especialidad, superando la anterior marca conseguida en Sevilla en 1991. Con un crono de 3:29.98, las atletas Ana Prieto, Carmen Avilés, Rocío Arroyo y Daniela Fra, no solo mejoraron la plusmarca nacional, sino que también aseguraron su presencia en la final mundial tras 34 años de ausencia española en esa instancia. Esta clasificación se alcanzó tras finalizar en la tercera posición en la semifinal, superando al conjunto británico y gracias a la descalificación del equipo checo en la serie previa, según reportó Europa Press.

El medio Europa Press detalló que la competición, disputada en la localidad polaca de Torun, presentó un inicio sólido para el equipo español. Durante la primera posta, Ana Prieto situó al relevo español en la tercera posición, manteniendo cercanía con los equipos de Estados Unidos y Portugal tras el toque de campana. Posteriormente, Carmen Avilés sostuvo la posición y cedió el testigo a Rocío Arroyo, quien aportó un parcial de 52.12 segundos en su segmento, logrando adelantar a la representante británica en la curva final y entregando el relevo a Daniela Fra a la par de la estadounidense.

Fra defendió la tercera plaza frente a la presión del equipo británico durante la recta final y cruzó la meta asegurando el pase a la final. El tiempo registrado representó un avance con respecto al récord anterior de 3:31.86, registrado en el Mundial de Sevilla hace más de tres décadas. Por los resultados en las semifinales y la descalificación del cuarteto checo, la tercera posición fue suficiente para que el equipo ibérico enfrentara la última ronda, que se disputará este domingo a las 20:47 horas (horario local).

Europa Press también consignó que este logro marca el regreso de un relevo femenino español a la definición de los 4x400 metros en un Campeonato Mundial tras más de tres décadas sin presencia en finales de esta especialidad. El avance se produce en un contexto donde en semifinales los equipos de Estados Unidos y Portugal dominaron las primeras posiciones, con España asegurando un rendimiento sobresaliente frente a rivales de alto nivel.

Junto a la actuación del relevo femenino, la jornada en Torun incluyó el debut de la saltadora donostiarra Irati Mitxelena en un Mundial de pista cubierta. Mitxelena terminó en la duodécima posición de la final de salto de longitud, después de abrir su participación con un salto de 6,43 metros, resultado que inicialmente la posicionó en el noveno puesto. En las siguientes rondas, sus mejores registros fueron de 6,30 y 6,36 metros, lo que la dejó en la décima posición al concluir la tercera ronda de intentos. Las progresiones de sus rivales y una mejor marca personal previa de 6,76 metros no bastaron para avanzar en la tabla clasificatoria, detalló Europa Press.

Para la delegación española, la jornada final del Campeonato del Mundo reserva oportunidades en diferentes disciplinas. Según publicó Europa Press, este domingo Mariano García y Carlos Sáez competirán en la final de 1500 metros con expectativas de luchar por las medallas, mientras que Eusebio Cáceres, atleta experimentado, participará en la final de salto de longitud. Mohamed Attaoui también disputará la final de 800 metros y el relevo femenino de 4x400 metros cerrará la jornada con su participación en la instancia definitiva.

El medio Europa Press subrayó que la presencia del relevo femenino español en la final representa un hito en el atletismo nacional, con una generación que ha logrado superar registros históricos y confrontar con éxito a equipos de reconocida trayectoria internacional. Estas actuaciones, sumadas a la representación española en otras finales del Mundial bajo techo, contribuyen a consolidar la proyección del atletismo español en competiciones de alto nivel, en un campeonato caracterizado por la competitividad y el alto rendimiento de los participantes.