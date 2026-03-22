Colonos israelíes lanzan una ola de ataques nocturnos contra una decena de poblaciones de Cisjordania

Grupos de colonos israelíes han lanzado esta pasada noche una ola de ataques contra una decena de poblaciones de Cisjordania, especialmente en las inmediaciones de sus principales ciudades Ramala, Yenín, Hebrón y Belén, que de momento se han saldado con seis palestinos heridos, ninguno de consideración.

Los ataques han comprendido poblaciones y vehículos de ciudadanos palestinos asaltados en las principales intersecciones que conectan las gobernaciones de Cisjordania.

En Yenín, los colonos incendiaron casas y vehículos pertenecientes a los residentes de la aldea de Fandaqumiya, al sur de la ciudad, según informa la agencia oficial de noticias palestina Wafa.

Dos palestinos han resultado heridos durante un ataque en Masafer Yatta, al sur de Hebrón; otros tres al oeste de Salfit y otros tres en otro asalto en la población de Jalud, al sureste de Nablús. Fuentes de la Media Luna Roja Palestina han precisado que uno de ellos ha necesitado de atención urgente por una herida profunda en la cabeza.

Finalmente, otros dos palestinos han resultado heridos al sur de la localidad de Tulkarem, esta vez por munición real en un incidente atribuido al Ejército israelí, que no se ha pronunciado sobre la cuestión.

También ha habido constancia de ataques al norte de Ramala, en la carretera que la conecta con la ciudad de Nablus, en las inmediaciones de Mijmas, al norte de Jerusalén; Haris, al oeste de Salfit, y cerca de la ciudad de Tuqu, al sureste de Belén.