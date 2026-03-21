Transportistas tildan de "decepcionantes" las medidas del Gobierno y avisan de movilizaciones

Fenadismer ha señalado que la eliminación de la figura del gasóleo profesional, recogida en el nuevo decreto-ley y que funcionaba desde el año 2007, implica una reducción del 25% en la bonificación para los transportistas. Esta modificación, unida a la subida del precio del gasóleo de más del 30% durante las tres semanas de conflicto en Oriente Medio, según la Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España (Fenadismer), expone al sector a una situación calificada de indefensión frente a sus clientes y eleva el riesgo de protestas nacionales en caso de que el Gobierno no introduzca cambios antes de que termine marzo.

De acuerdo con la información difundida por Fenadismer y la Asociación General de Transportistas por Carretera (AGTC), las medidas incorporadas en el decreto-ley del plan de respuesta al encarecimiento de la gasolina fueron recibidas como "decepcionantes y perjudiciales". Ambas organizaciones reclamaron una rectificación y alertaron sobre la posibilidad de movilizaciones a escala nacional si el Ejecutivo no modifica la normativa en las próximas semanas, informó Fenadismer mediante un comunicado. La federación detalló que, mientras los vehículos particulares recibirán una compensación cercana al 100% del impacto de la subida del combustible, los vehículos profesionales verán cubierto menos del 50% del sobrecoste real ocasionado por el encarecimiento del gasóleo.

El sobrecoste acumulado al que se enfrenta el sector del transporte de mercancías por carretera durante las tres semanas de guerra se aproxima a los 250 millones de euros, cifra calculada por Fenadismer tras la asamblea general celebrada después de la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Ante este contexto, la asamblea de la federación anunció la disposición de convocar movilizaciones nacionales si el Gobierno no corrige las medidas antes del final de marzo. "El sector no puede aceptar un Decreto que, en la práctica, les deja en una situación más desfavorable que antes de su aprobación", comunicaron portavoces de la federación.

La bonificación prevista para los transportistas mantiene el valor de 20 céntimos por litro, equivalente a la ayuda aprobada durante el año 2023. Fenadismer puntualizó que esa cifra resulta insuficiente en el nuevo escenario, dado que en el periodo anterior el precio del gasóleo era 20 céntimos más bajo. El medio explicó que, en la práctica, esta ayuda quedará rebajada al verse afectada por la supresión del gasóleo profesional, restricción vigente a partir del nuevo decreto. AGTC y Fenadismer interpretan que estas circunstancias generan un impacto económico negativo para los profesionales del transporte.

Según publicó Fenadismer, a la reducción de la bonificación se suma la dificultad de trasladar a los clientes el incremento de los costes del gasóleo. La federación indicó que el decreto-ley adoptado por el Gobierno complica legalmente la posibilidad de repercusión, de modo que los transportistas quedan expuestos a una posición de indefensión y desamparo frente a sus clientes al no poder trasladar la subida de costes. Además, según reportó Fenadismer, el hecho de que el Gobierno no haya actualizado la proporción que el precio del gasóleo representa dentro de los costes de explotación de un vehículo agrava las dificultades económicas que enfrenta actualmente el sector.

Tanto Fenadismer como AGTC insistieron en la urgencia de modificar la norma para garantizar la sostenibilidad financiera de los operadores de transporte. Las federaciones consideran que el planteamiento actual del decreto favorece a los consumidores particulares en detrimento de los profesionales del transporte de mercancías, lo que genera un desequilibrio que, de mantenerse, podría desembocar en paros masivos del sector antes de concluir el mes.

Diversos portavoces de Fenadismer recalcaron en las comunicaciones difundidas la importancia del sector para el adecuado funcionamiento de las cadenas logísticas, argumentando que la situación generada por el nuevo decreto pone en peligro la viabilidad de muchas empresas y autónomos dedicados al transporte. Según indicó el medio, la federación exige al Ejecutivo que revise las condiciones de apoyo y ajuste tanto el importe de las bonificaciones como los mecanismos que permiten la traslación de los sobrecostes para evitar situaciones de vulnerabilidad económica dentro del sector.

Las organizaciones del transporte de mercancías esperan una pronta respuesta por parte del Gobierno y han reiterado, a través de declaraciones recogidas por Fenadismer, que el tiempo para negociar una solución es limitado, ya que la movilización a escala nacional dependerá del resultado de las próximas negociaciones entre el sector y la administración.