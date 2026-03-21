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Terelu Campos cuenta cómo recibió la noticia del segundo embarazo de Alejandra: "Fue impactante"

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Las próximas Navidades el clan Campos y los Costanzia Flores serán uno más. Así lo anunció la noche del pasado viernes Alejandra Rubio, dándole cierto toque cinematográfico que para algo ella es actriz, confirmando así una información publicada hace unas semanas. Pero como explicó la futura mamá, no ha sido hasta este momento, superado el primer trimestre, cuando los especialistas han dado el visto bueno para que ya se pueda decir, con seguridad, que antes de que acabe el año, habrá un miembro más en la familia.

Felices los papás y por supuesto los abuelos, los únicos que conocieron la buena nueva desde el primer momento como así desveló Alejandra en 'De viernes'. Sólo los cuatro. Terelu Campos ha guardado el secreto con cierta tensión, sobre todo porque los embarazos de su hija no son precisamente buenos, pero estando ya casi de 15 semanas, todos pueden respirar tranquilos.

La presentadora, emocionada y con una sonrisa que muestra le enorme felicidad que siente ante el reto de volver a ser abuela confesaba, al salir del programa, cómo y cuándo le contó su hija que estaba de nuevo embarazada. Eso sí, su deseo es como el de cualquier abuela: "Que tenga un buen embarazo y que por lo menos lo tenga mejor que el anterior, de verdad, necesita un poco, un poquito de paz".

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Alejandra Rubio y Carlo Costanzia,