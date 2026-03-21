Okuda San Miguel cumple 30 años llenando de "color y diversidad" el arte: "El ser humano está dejando de ser humano"

El compromiso de Okuda San Miguel con la valoración de lo ancestral y lo indígena surge como una de las claves para entender la evolución de su propuesta artística, que busca impulsar una convivencia “más interesante y diversa”, según relató el propio artista a Europa Press. Esta visión acompaña la celebración de tres décadas de carrera con la apertura de un espacio innovador: su estudio Factory of Dreams. Okuda San Miguel señaló su preocupación por el momento actual, en el que, dijo, “el ser humano está dejando de ser humano”, y argumentó que la sociedad necesita con urgencia el mensaje que ambiciona extender a todos los rincones del mundo a través de su trabajo artístico.

El medio Europa Press informó que Okuda San Miguel eligió abrir Factory of Dreams como parte central de las actividades por sus 30 años de trayectoria. El artista subrayó la “responsabilidad” que siente en llevar su mensaje global de color y diversidad, con especial relevancia en la coyuntura social actual. Según consignó el medio, Okuda insistió en la importancia de “revisar y valorar” las tradiciones culturales de cada sociedad, en un esfuerzo por progresar sin perder el vínculo con lo esencial. “Y valorar lo que tenemos, lo ancestral, lo indígena, para un futuro más interesante y más diverso”, afirmó durante la entrevista.

El legado de Okuda en el arte urbano y contemporáneo se concreta en 300 proyectos desplegados en más de 100 ciudades de 50 países distintos, según publicó Europa Press. Su sello distintivo se refleja en el uso intensivo de la fragmentación geométrica en figuras, arquitecturas y paisajes, así como en los prismas multicolores que dominan sus murales, esculturas y obras de gran formato. Okuda San Miguel explicó al medio que emplea el color como herramienta narrativa para proyectar mensajes centrados en la libertad, la diversidad, el optimismo y la convivencia. “Mi mensaje es universal. Independientemente de donde esté ubicado, el mensaje va a ser el mismo, es un mensaje global pero que es positivo para todos”, declaró el artista, haciendo énfasis en la capacidad del arte para interconectar diferentes sociedades y públicos.

Europa Press documentó que Okuda se mantiene alejado de proyectos situados en zonas con evidentes procesos de gentrificación, argumentando que no encuentra interés artístico en esos contextos debido a la ausencia de formatos de gran escala. El artista, según detalló el medio, manifestó su preferencia por trabajar sobre estructuras de entre 15 y 25 pisos, lo que le permite desarrollar plenamente su lenguaje visual. Un ejemplo destacado de esta línea de trabajo es su intervención en la “iglesia Skate” de Asturias, convertida en un emblema del arte urbano monumental.

A lo largo de los últimos 10 años, la producción de Okuda se ha expandido más allá del espacio mural. Tal como reportó Europa Press, ha incursionado con decisión en el ámbito de las esculturas monumentales, un terreno en el que ya se siente plenamente instalado. Su creatividad también ha transformado faros, iglesias, calles y fachadas de grandes edificios, diversificando el impacto de su obra visual. Entre los retos recientes se cuenta el desarrollo de esculturas para ciudades como Dubái, enclaves de Estados Unidos y China, así como para otros destinos globales.

Las posibilidades técnicas y creativas amplificadas por el avance de la tecnología han capturado la atención de Okuda, que así lo transmitió a Europa Press. Entre las nuevas herramientas que incorpora a su metodología artística, mencionó la inteligencia artificial y la arquitectura experimental, sin dejar de explorar la idea de “habitar esculturas”. La multiplicidad de proyectos incluye también el desarrollo de un videojuego y la realización de un documental, propuestas que expanden los límites de la pintura y la escultura tradicionales.

Los planes para celebrar el aniversario número 30 de la carrera de Okuda incluyen la presentación de una serie de proyectos especiales, intervenciones artísticas, exposiciones y colaboraciones inéditas en los próximos meses, según precisó Europa Press. Estas iniciativas buscan reafirmar la apuesta del artista por la diversidad, la integración y la exploración de nuevos territorios creativos, manteniendo el arte como un espacio de convivencia y reflexión ante los cambios sociales y culturales que marcan la actualidad.