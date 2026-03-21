Al menos dos muertos en Ucrania y dos más en Rusia en un nuevo cruce de ataques

El reporte oficial sobre los recientes ataques indica que en la región de Saratov, dos personas han tenido que recibir asistencia médica y varios edificios muestran daños en su estructura, de acuerdo con el gobernador regional Roman Busargin. Este dirigente precisó que el ataque de dron provocó roturas de ventanas y generó lesiones en los afectados. La noticia principal se centra en la serie de ofensivas recientes, que han dejado al menos cuatro fallecidos, así como múltiples heridos y daños en infraestructuras civiles de Ucrania y Rusia, según reportes de ambas autoridades nacionales.

Según publicó el medio original, los enfrentamientos causaron la muerte de un hombre y una mujer, así como lesiones a dos niñas en un ataque ruso con proyectiles en Zaporiyia, ciudad ubicada en el sur de Ucrania. Las autoridades ucranianas detallaron que otras seis personas sufrieron heridas por ataques adicionales en la misma zona. A este balance se suman daños en la línea eléctrica de Chernígov, producto de nuevas operaciones militares rusas, de acuerdo con el gobernador Viacheslav Chaus.

Rusia, por su parte, denunció la muerte de dos mujeres en Smorodino, distrito de Graivoronski, dentro de la región fronteriza de Bélgorod, tras el impacto de proyectiles atribuidos a fuerzas ucranianas. Otra mujer resultó herida en el lugar, según informó el gobernador regional, Viacheslav Gladkov, por redes sociales. Gladkov añadió que se desconoce si existen más personas bajo los escombros del centro social que fue blanco del ataque.

Mientras la situación en tierra continúa escalando, la ofensiva aérea también se intensifica. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania notificó ataques sobre zonas bajo control ruso, especialmente en las áreas de Mariúpol y Donetsk. En contrapartida, las autoridades rusas reportaron que durante la última noche se detectaron 283 drones ucranianos sobrevolando territorio ruso, con algunos dirigidos contra Moscú.

El alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, comunicó que 21 de estos drones fueron destruidos antes de alcanzar la capital rusa y confirmó la presencia de servicios de emergencia en los lugares alcanzados por los restos. Sobianin indicó que los equipos de emergencia trabajan para retirar los restos y examinar los daños provocados.

Además del caso de Saratov, donde dos personas han requerido atención médica, las autoridades informaron que la ciudad de Engels también fue blanco de un ataque con dron, afectando infraestructuras civiles y provocando roturas de ventanas en múltiples edificios. En Ufá, la capital de Baskortostán, dos personas resultaron heridas tras otro ataque con drones.

El Ministerio de Defensa ruso subrayó que la mayoría de los ataques aéreos se dirigieron principalmente hacia la región de Rostov. El gobernador de dicha región, Yuri Sliusar, contabilizó aproximadamente 90 drones ucranianos derribados. Los ataques también alcanzaron otras áreas, como Briansk, Smolensk, Kaluga, Bélgorod, Voronezh, Volvogrado, Tula, Riazan, Kursk, Samara, Tartaristán y Crimea, enumeró el medio original.

En territorio ucraniano, la respuesta a las ofensivas también ha sido documentada. Kiev declaró que detectó el lanzamiento de 154 drones rusos, derribando 148 de ellos en distintas regiones. Las Fuerzas Armadas ucranianas remarcaron que estos operativos buscaban dañar infraestructuras críticas, así como causar víctimas entre la población civil.

En cuanto a las consecuencias materiales y humanas, las autoridades de ambos países continúan evaluando los estragos causados desde el inicio de la reciente jornada de ataques cruzados. Según consignó el medio de referencia, se alertó sobre posibles personas atrapadas bajo escombros en zonas impactadas y se incrementaron los esfuerzos para restaurar servicios eléctricos y proteger el funcionamiento de infraestructuras esenciales.

Las cifras reportadas en esta nueva ola de violencia reflejan la magnitud del enfrentamiento y su impacto en la vida diaria tanto de la población rusa como ucraniana. El medio original puntualizó que la escalada de drones y misiles ha provocado cortes eléctricos, daños estructurales en edificios residenciales y centros sociales, además de la movilización de servicios médicos y de emergencia en múltiples regiones.

Las operaciones militares y la utilización intensiva de drones en ambos frentes muestran una tendencia a la intensificación de los ataques a objetivos estratégicos y civiles. El intercambio de ofensivas y las cifras de víctimas y daños materiales confirman el estado de tensión en la región, pese a los esfuerzos por contener los efectos inmediatos y mitigar nuevas pérdidas, según detalló el medio citado.