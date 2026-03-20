Un tribunal de Polonia avala reconocer los matrimonios homosexuales celebrados en otros Estados miembro

El fallo del Tribunal Supremo Administrativo de Polonia llegó después de un prolongado proceso legal impulsado por una pareja de ciudadanos polacos, quienes se casaron en Alemania en 2018 y enfrentaron la negativa de las autoridades polacas a registrar oficialmente su matrimonio. El tribunal determinó que la administración pública dispone de un plazo máximo de treinta días para inscribir el matrimonio en el Registro Civil, apoyándose en la jurisprudencia europea y en la prohibición de la discriminación, incluso por razones de orientación sexual. Este dictamen se produce en un contexto donde la legislación polaca no contempla ni el matrimonio igualitario ni las uniones civiles, según reportó la agencia de noticias PAP.

De acuerdo con lo publicado por PAP, la sentencia instruye a las autoridades polacas a reconocer y registrar matrimonios entre personas del mismo sexo que hayan sido celebrados de forma legal en otros Estados miembro de la Unión Europea. La decisión revoca las resoluciones previas adoptadas tanto por el tribunal administrativo de Varsovia como por funcionarios del registro civil, quienes habían negado el reconocimiento del matrimonio de la pareja.

El medio PAP detalló que la base jurídica utilizada por el tribunal polaco encuentra fundamento en una decisión tomada en 2025 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Según esa sentencia europea, todos los Estados miembro deben reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo formalizados en otro Estado de la UE, incluso cuando su legislación nacional no lo permita. El Tribunal Supremo Administrativo citó expresamente estos precedentes, argumentando que una interpretación contraria de la Constitución polaca podría entrar en conflicto con normas europeas y con principios contra la discriminación.

Tal como informó PAP, el fallo representa la primera ocasión en que la instancia judicial más alta en Varsovia instruye la inscripción de un matrimonio igualitario en documentos oficiales, adoptando la normativa europea y los principios de la Unión Europea sobre igualdad y no discriminación. El tribunal estableció además que la no inscripción de dichos matrimonios supondría una vulneración de los derechos fundamentales de las personas implicadas y de los principios que salvaguardan la igualdad en el conjunto del bloque europeo.

Según PAP, el caso se inició cuando la pareja presentó un recurso tras el rechazo inicial del tribunal de baja instancia y los funcionarios de Varsovia. El argumento principal de la pareja, reconocido finalmente por el máximo tribunal, radica en la obligación de Polonia de ajustarse a los dictados y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, pese a las restricciones de la legislación polaca vigente.

La agencia PAP consignó que esta sentencia conlleva consecuencias directas para casos similares futuros en Polonia, al establecer un precedente judicial que obliga a las autoridades a aplicar la normativa europea por encima de las leyes nacionales más restrictivas en materia de derechos de las personas LGTBIQ. También advierte que podrán presentarse otros casos donde parejas que hayan legalizado sus uniones en otros países de la UE reclamen el mismo reconocimiento en territorio polaco.

El medio PAP puntualizó que en la actualidad, Polonia no solo no reconoce el matrimonio igualitario, sino que tampoco permite la inscripción de uniones civiles entre parejas del mismo sexo. La decisión del tribunal, por tanto, supone una modificación en la práctica administrativa que hasta el momento había prevalecido y se convierte en referencia para litigios similares bajo el marco del derecho comunitario.

PAP informó que la corte destacó la necesidad de armonizar las normas nacionales con los tratados europeos suscritos por Polonia, recordando que los principios fundamentales de la Unión Europea incluyen el rechazo a cualquier forma de discriminación basada en la orientación sexual. En el dictamen judicial, se enfatizó que negar la inscripción de matrimonios igualitarios reconocidos en otros países de la UE equivaldría a establecer una situación de desigualdad legal y a perpetuar la discriminación, lo que contradice los compromisos adoptados por Polonia como Estado miembro del bloque europeo.

La resolución del Tribunal Supremo Administrativo de Polonia marca un cambio en el reconocimiento legal de derechos LGTBIQ en el país y responde a un mandato supranacional, de acuerdo con lo informado por la agencia PAP, alineando la administración polaca con los principios de la Unión Europea relativos a la igualdad y la no discriminación.