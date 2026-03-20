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Sony planea retirar las marcas PlayStation Network y PSN en un cambio "puramente visual"

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Sony está planeando retirar la marca PlayStation Network y sus siglas (PSN) el próximo mes de septiembre como parte de un cambio "puramente visual" que busca reflejar "la amplitud de sus servicios digitales en constante evolución".

La compañía ha comunicado en un correo interno, recogido por Insider Gaming, la decisión estratégica de eliminar gradualmente estas marcas en un cambio "puramente visual" no conllevará ninguna modificación técnica.

"Todas las funciones actualmente asociadas con PSN, incluidas las funciones principales de la red, amigos, multijugador y trofeos, permanecerán sin cambios y disponibles para los jugadores", ha matizado Sony Interactive Entertainment (SIE) en el comunicado.

Aunque aún no se ha indicado cuál será el nuevo nombre de la plataforma de juego en línea de PlayStation, la compañía ha puesto fecha para la eliminación de la marca PlayStation Network: el próximo mes de septiembre. "Recibiréis una notificación con antelación sobre los cambios, que coincidirán con la actualización de la Lista de Requisitos Técnicos (TRC) en otoño de 2026", ha detallado Sony en el correo.

El cambio impactará en todas las plataformas de la compañía con el objetivo de "reflejar adecuadamente la amplitud de sus servicios digitales en constante evolución".

Por otra parte, parece que Sony ya ha compenzado a integrar este cambio. Según ha avanzado PlayStation Lifestyle, ya no aparece PSN en la interfaz de usuario en PS5 y PlayStation Network se ha sustituido por PlayStation.

Además, dentro de la configuración de red, en la opción de 'Probar conexión a Internet', en vez de 'Iniciar sesión en PlayStation Network' aparece 'Iniciar sesión en los servicios online'.

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