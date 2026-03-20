México reclama una investigación "exhaustiva" por la muerte de un joven de 19 años bajo custodia del ICE

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que el caso de Royer Pérez Jiménez, el joven de 19 años que falleció en el Centro de Detención del Condado de Glades, Florida, mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), permanece en proceso de investigación por parte de las autoridades estadounidenses. De acuerdo con la información recabada por el medio de comunicación, el Gobierno mexicano ha exigido una indagatoria “pronta y exhaustiva” para esclarecer los motivos del fallecimiento, identificar posibles responsabilidades y establecer mecanismos efectivos que eviten la repetición de situaciones similares.

El comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, citado por el medio, señala que estos decesos resultan inaceptables. Tras conocerse el hecho, el Consulado General de México en Miami implementó el protocolo correspondiente, con una visita al centro de detención y la solicitud de documentación e informes oficiales necesarios para obtener pleno conocimiento sobre las circunstancias involucradas en la muerte de Pérez Jiménez. Según consignó el medio, las autoridades estadounidenses confirmaron que la causa de muerte sospechada es el suicidio, aunque la oficialidad está pendiente de los resultados definitivos de la investigación.

El ICE informó el miércoles 18 de marzo sobre el fallecimiento de Pérez Jiménez, quien falleció el 16 del mismo mes. En su comunicado, calificó al joven como “extranjero ilegal con antecedentes penales, procedente de México, que fue detenido y acusado de un delito grave de fraude por suplantación de la identidad y resistencia a la autoridad”. El ICE detalló que el arresto ocurrió el 22 de enero en el condado de Volusia, Florida, tras lo que se dictó una orden de detención y el traslado bajo custodia el 21 de febrero. El joven fue ingresado al Centro de Detención del Condado de Glades el 26 de febrero, donde posteriormente ocurrió el deceso.

El organismo diplomático mexicano, según lo publicado por el medio, anunció que intensificará sus gestiones diplomáticas para exhortar activamente al Gobierno federal estadounidense a que atienda las condiciones que pueden propiciar estas situaciones. En el comunicado oficial, la Secretaría de Relaciones Exteriores enfatizó la importancia de esclarecer los hechos y establecer garantías de no repetición, además de exigir la determinación de las responsabilidades que correspondan.

Según reportó el medio, la muerte de Royer Pérez Jiménez representa el decimotercer fallecimiento de personas bajo custodia del ICE en lo que va del año. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas está legalmente obligado a comunicar las muertes de toda persona que custodia. El caso se suma a una serie de llamados previos realizados por el Gobierno mexicano respecto a las condiciones en los centros de detención y la transparencia en la atención a nacionales en custodia estadounidense.

En relación a este caso específico, según indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores citada por el medio, el Consulado General de México en Miami solicitó expresamente información y pruebas documentales que permitan esclarecer totalmente lo sucedido. La dependencia aseguró que continuará acompañando a la familia del joven fallecido y reiteró el compromiso de proteger los derechos de ciudadanos mexicanos detenidos fuera del territorio nacional.

El medio detalló que mientras la causa oficial de muerte se mantiene bajo investigación, la Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene comunicación directa con las autoridades competentes en Estados Unidos, apoyándose en mecanismos diplomáticos para exigir respuestas y evitar nuevos incidentes de esta naturaleza. La embajada y las representaciones consulares mexicanas en Estados Unidos actúan en coordinación para atender este tipo de situaciones y promover el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes.