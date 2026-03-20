El presidente de BBVA defiende ante los accionistas el "crecimiento rentable" en España

El presidente de BBVA, Carlos Torres, ha defendido durante su intervención en la junta general de accionistas que el banco está afrontando un "crecimiento rentable" en España, al tiempo que ha puesto en valor la actividad en sus otros mercados principales, México y Turquía.

"Estamos priorizando el crecimiento rentable en el segmento empresarial (...). Nuestro objetivo es consolidarnos como el banco principal de nuestros clientes", ha afirmado Torres tras las preguntas formuladas por los accionistas del banco. En el segmento de hipotecas, ha enfatizado que el banco tiene un "enfoque selectivo y disciplinado, priorizando siempre la rentabilidad".

En México, ha detallado que la competencia en el sistema bancario ha sido "siempre intensa" y que se ha reforzado en los últimos años con la entrada de nuevos actores. En todo caso, BBVA "no solo ha mantenido su liderazgo, sino que lo ha reforzado". De cara al futuro, aspira a seguir creciendo apoyándose en las oportunidades que ofrece el proceso de bancarización que todavía atraviesa México.

Respecto a Turquía, ha destacado que es un "mercado estratégico" y que sigue siendo "atractivo" y con "potencial a medio y largo plazo" por su tamaño. BBVA espera que la contribución de Garanti al grupo vaya aumentando a medida que la posición macro del país sigue mejorando.

En relación con Alemania, un mercado en el que BBVA entró con un modelo de banca digital en 2025, Torres ha indicado que la hoja de ruta es un "despliegue progresivo". El próximo trimestre lanzarán tarjetas de crédito y, posteriormente, lanzarán productos de inversión e hipotecas.

Durante el turno de preguntas, han intervenido varios representantes de los sindicatos, en representación de otros compañeros que han delegado en ellos sus acciones. Tras las dudas planteadas por el clima laboral, Torres ha realizado un "reconocimiento expreso" a toda la plantilla.

"Gracias a ese trabajo diario, a esa capacidad de adaptación y vocación de servicio, BBVA sigue avanzando con fortaleza en un entorno cada vez más exigente", ha subrayado.

Respecto al impacto de la inteligencia artificial en la plantilla, el presidente de la entidad financiera ha expuesto que la prioridad es gestionar la transformación "poniendo el foco en la capacitación, la evolución de las funciones y el mejor aprovechamiento de las personas".

En cualquier caso, ha reconocido que la IA plantea "retos", ya que el mayor acceso a información y la comparabilidad de productos y servicios "podría traducirse en mayor presión sobre los márgenes". En todo caso, el banco ve a la IA como una "oportunidad" de escalar el negocio.

Preguntado por uno de los representantes de la campaña Banca Armada sobre la financiación a empresas militares que operen en Israel y que hayan sido actores directos de la ofensiva en Gaza, Torre ha aclarado que si bien no puede entrar a comentar relaciones contractuales con clientes específicos, "la exposición de BBVA al sector de defensa es inmaterial".

"En BBVA operamos bajo un marco social muy claro, alineado con los estándares internacionales y con las mejores prácticas del mercado", ha matizado el presidente del banco vasco.

En concreto, ha argumentado que la compañía está abierta a financiar compañías del sector defensa, pero siempre que cumplan plenamente con "los estándares de sostenibilidad y con la normativa internacional aplicable". Además, Torres ha garantizado que BBVA cumple con las sanciones impuestas a Israel por el Gobierno de España.

Respecto al alcance del conflicto en Oriente Próximo en los resultados, el ejecutivo ha señalado que el contexto internacional sigue marcado por una elevada incertidumbre geopolítica. Por ello, ha añadido que "es pronto para evaluar su impacto, que dependerá en gran medida de la duración del conflicto y, específicamente, del cierre del estrecho de Ormuz".