El PP aconseja no dar por hecho su apoyo al decreto anticrisis porque sólo votará a favor si están "todas" sus medidas

El PP ha aconsejado al Gobierno no dar por hecho su apoyo en el Pleno del Congreso al decreto anticrisis que incluye rebajas fiscales para paliar los efectos de la guerra de Irán porque, según ha señalado, solo votará a favor si se incorporan "todas" sus propuestas, según han indicado a Europa Press fuentes 'populares'.

Por lo pronto, este viernes el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha confirmado que el Grupo Popular no respaldará el decreto ley "de izquierdas" sobre medidas de vivienda y analizará "con profundidad" qué hacer con el otro, que incluye rebajas fiscales en el ámbito energético como consecuencia de la guerra de Irán, que ha calificado como "de derechas".

"Bienvenidos a la fachosfera", ha ironizado Tellado, que ha subrayado que el PP quiere analizar cada una de las medidas de ese decreto anticrisis porque todo lo que procede de Pedro Sánchez y su Gobierno es "sospechoso de ser una emboscada".

En este sentido, fuentes del PP han advertido de que "el único voto favorable que el PP podía garantizar al Gobierno de España era a un decreto que incluyera todas y cada una de las medidas recogidas en la proposición no de ley registrada hace dos semana" por el Grupo Popular, y que no incluyera "ninguna una otra propuesta". De han indicado que el texto del Ejecutivo no incluye "nada del IRPF" y, sin embargo, "meten otros temas del escudo social".

EL PP RECOMIENDA AL PSOE CONVENCER A SUS SOCIOS

"Cualquier decreto que no incluya todas o que incluya alguna extra será analizado por parte de la dirección nacional pero nuestra posición a ese texto que conoceremos mañana se especificará en el momento oportuno", han indicado las mismas fuentes, que están a la espera de ver la letra pequeña del decreto cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En este sentido, fuentes del PP han subrayado que Sánchez "haría bien en ir convenciendo a todos sus socios de investidura de que le apoyen el texto". Los 'populares' han reiterado que el Gobierno sabe cómo habría conseguido el 'sí' del Grupo Popular y declinado por el momento decir cuál será el sentido de su voto el próximo jueves en el debate de convalidación que se celebrará en el Congreso.

En la propuesta que el PP presentó hace dos semanas figuran medidas como actualizar la tarifa del IRPF a la inflación y rebajar a la mitad los precios que gravan la electricidad, el gas, la gasolina y el diésel. Además, apuesta por un paquete para la industria electrointensiva y la eliminación del impuesto de generación eléctrica, entre otras.

El plan que ha dado a conocer este viernes el presidente del Gobierno incluye una rebaja del IVA al 10% de la electricidad, el gas, la gasolina y el gasóleo, así como la suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), del 7%, y la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) del 5% al tipo mínimo del 0,5%.