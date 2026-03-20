EAU detiene a más de cien personas por realizar grabaciones y difundir información "engañosa"

Las fuerzas policiales de Abu Dabi informaron que recientemente interceptaron decenas de misiles y drones lanzados desde Irán, en el marco de una escalada de ataques entre este país e Israel, junto con Estados Unidos, en Oriente Próximo. Este contexto motivó a las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) a tomar medidas estrictas frente a la difusión de información en redes sociales, según detalló el medio.

Según publicó la agencia Europa Press, las autoridades emiratíes confirmaron la detención de 109 personas de diversas nacionalidades. Se acusa a estos individuos de haber realizado grabaciones y difundido información considerada “engañosa” durante los episodios recientes derivados del conflicto regional. La Policía de Abu Dabi puntualizó, mediante comunicado en sus plataformas oficiales, que las acciones de los detenidos, orientadas a la diseminación de imágenes y datos en internet, tienen el potencial de incidir en la percepción pública en un momento de tensión creciente a raíz de la ofensiva iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

El comunicado policial, citado por Europa Press, resaltó la imposición de medidas tanto legales como administrativas hacia los implicados, en el marco de una política de supervisión constante de las actividades en plataformas digitales. Estas acciones forman parte de un esfuerzo institucional permanente dirigido al monitoreo de violaciones relacionadas con el uso inadecuado de las redes sociales.

La policía de Abu Dabi enfatizó, de acuerdo con Europa Press, la necesidad de mantener la precisión en la información y recordó la prohibición de publicar o redistribuir datos que no cuenten con el aval de fuentes oficiales, para evitar afectar la seguridad ciudadana y el desarrollo regular de los procedimientos vinculados al orden interno.

El conflicto regional que sustenta estas restricciones involucra una serie de ataques perpetrados por Irán contra objetivos israelíes y estadounidenses, incluidos enclaves militares, como represalia tras la intervención conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero. Las autoridades de EAU aseguraron que lograron neutralizar numerosos proyectiles y dispositivos aéreos no tripulados lanzados recientemente desde Irán, según consignó Europa Press.

La estrategia del gobierno emiratí busca, según las declaraciones oficiales, limitar la propagación de contenidos cuya fiabilidad no esté garantizada por canales institucionales. En el mismo sentido, las autoridades insisten en el impacto negativo que la circulación de información incorrecta puede ejercer sobre la opinión colectiva y los operativos de seguridad pública, especialmente en un período marcado por la volatilidad de la situación en Oriente Próximo.

La Policía de Abu Dabi reiteró en su mensaje la vigencia de las sanciones a quienes incumplan las medidas sobre publicaciones digitales durante episodios de crisis. Resaltó que estas disposiciones legales y administrativas siguen activas y forman parte de los procedimientos de respuesta inmediata ante potenciales amenazas a la tranquilidad y seguridad internas, detalló Europa Press.

El medio informó también que la lista de personas detenidas comprende individuos de diversa procedencia nacional, reflejando la diversidad poblacional del país. La decisión de arrestar a quienes han grabado y difundido datos considerados engañosos durante la presente crisis, se integra en el marco de una estrategia de vigilancia y control reforzada, adoptada por el gobierno emiratí para preservar la estabilidad local y mitigar el riesgo de desinformación durante la actual coyuntura geopolítica.

La advertencia emitida por las autoridades emiraties incluyó la recomendación explícita de evitar la publicación de contenido no emitido por fuentes oficiales, argumentando que cualquier imprecisión, omisión o falsificación podría influir tanto en la percepción como en el comportamiento de la población ante la emergencia, informó Europa Press.

Según el reporte, la crisis regional que propició estas acciones se desató el 28 de febrero, con el inicio de ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, evento que desencadenó posteriores acciones bélicas y un aumento en las tensiones de la zona, repercutiendo a su vez en la política interna de varios países de la región, incluido Emiratos Árabes Unidos.

Las autoridades reiteraron que mantendrán una vigilancia activa sobre plataformas digitales y aseguraron la prosecución de las intervenciones judiciales y administrativas ante eventuales violaciones a la normativa vigente. El anuncio de la detención de estos 109 individuos subraya el compromiso de EAU, según Europa Press, con la prevención de la desinformación y la protección de la seguridad durante situaciones de crisis regional e internacional.