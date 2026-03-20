Brasil recibe más de 2,6 millones de turistas hasta febrero, récord para los dos primeros meses del año

Brasil recibió más de 2,6 millones de turistas internacionales durante los dos primeros meses de 2026, el mejor resultado de su historia para dicho periodo del año, según se desprende de los datos del Ministerio de Turismo, Embratur y la Policía Federal.

Entre los emisores europeos, Portugal envió un 29,7% más de turistas a Brasil en comparativa interanual, seguido de Alemania (17%), Reino Unido (14,5%) y Francia (8,6%).

A su vez, entre las naciones latinoamericanas, la llegada de colombianos creció un 37% y la de chilenos un 11,3%. Sin embargo, Argentina se mantuvo como el principal origen de turistas, con 1,2 millones de euros gracias al alza del 28% en las llegadas por vía aérea.

Ya solo en el mes de febrero, Brasil registró la segunda mejor cifra para dicho mes tras contabilizar la entrada de 1.287.800 turistas extranjeros.