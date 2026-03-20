Alemania estudia un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las petroleras por la crisis energética

El Ministerio de Finanzas de Alemania estudia la posibilidad de aprobar un impuesto para los beneficios extraordinarios que las empresas petroleras van a embolsarse debido a los aumentos de los precios energéticos como consecuencia de la guerra en Irán, según informaciones del semanario alemán 'Der Spiegel'.

En este sentido, el ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, ya ha mostrado públicamente su oposición al alza de los precios de la gasolina en los últimos días. Klingbeil pertenece al ala socialdemócrata de la coalición que engloba al conservador CDU/CSU del canciller, Friedrich Merz, y al Partido Socialdemócrata (SPD).

Los funcionarios del Ministerio habrían comenzado a analizar la estructura de esta tasa y su impacto para la economía del país germano, así como otras medidas para paliar los efectos del alza de los precios de la energía.

Esta medida ya fue implementada en 2022 tras el inicio de la guerra de Ucrania, por lo que ya tiene antecedentes normativos. En esa ocasión, el Gobierno federal de Alemania aplicó un impuesto del 33% a los precios que superaban en un 20% el precio medio de los anteriores dos años y llegó a recaudar unos 2.000 millones de euros.

Según informa el medio alemán, Klingbeil tiene la intención de utilizar la cantidad recaudada por el gravamen a los 'beneficios caídos del cielo' de las petroleras a aumentar la financiación de los billetes del transporte público.

El Ejecutivo alemán ha preparado un paquete legislativo con otras medidas en relación a la competencia de las gasolineras a las que busca limitar el aumento de los precios a una única vez por día y, además, deberán explicar los motivos por los que realizan estas subidas.

"Estamos respondiendo al aumento de los precios del combustible. Nuestras medidas fortalecen la competencia y aprovechan el potencial de la economía social de mercado, sin recurrir al error de imponer controles de precios por parte del Gobierno", ha indicado la ministra alemana de Economía y Energía, Katherina Reiche, del ala conservadora del Ejecutivo.

Esta posibilidad contrasta con las medidas aprobadas este viernes por el Gobierno de España que establecen una rebaja de impuestos sobre los carburantes, el gas y la electricidad.