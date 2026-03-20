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Alejandro Domínguez: "Somos bicampeones de la Finalissima, España no se presentó"

El máximo responsable de la Conmebol acusó a la Real Federación Española de Fútbol de no acudir al partido que debía enfrentar a Argentina y España en Catar, argumentando que el combinado sudamericano ostenta ahora el título por decisión propia

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Alejandro Domínguez afirmó que el fútbol sudamericano experimentará un incremento en los ingresos que se reasignarán en premios para los clubes de la región, al tiempo que recalcó su postura frente a la celebración de la Finalissima, el certamen internacional que enfrenta al campeón de la Copa América con el vencedor de la Eurocopa. Según detalló Radio La Red, Domínguez declaró que Argentina ostenta el título de “bicampeona de la Finalissima”, debido a que la selección española no habría asistido al partido previsto en Catar, que resultó cancelado a raíz del conflicto en Oriente Próximo.

En declaraciones recogidas por el medio argentino Radio La Red, el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) responsabilizó directamente a la Real Federación Española de Fútbol por no celebrarse el encuentro internacional entre Argentina —actual campeona sudamericana— y España —campeona de Europa—. Domínguez expresó: “¿Sabes quién es el bicampeón? Somos bicampeones de la Finalissima, no se presentaron”, haciendo alusión a la ausencia del conjunto español en el duelo acordado para el 27 de marzo en Catar.

De acuerdo con lo publicado por Radio La Red, el dirigente se apoyó en la cancelación del partido para proclamar a la selección albiceleste como ganadora automática de la Finalissima. En la edición previa de este torneo, celebrada en 2022 en el estadio de Wembley en Londres, la selección argentina se impuso ante Italia con un resultado de 3-0, lo que le permitió alzarse con el trofeo de ese año. A raíz de la imposibilidad de realizar el juego del siguiente ciclo, Domínguez argumentó que corresponde considerar a Argentina como ganadora de una segunda Finalissima, bajo la lógica de que el rival europeo no concurrió.

El medio argentino subrayó la visión del responsable de Conmebol, quien aprovechó el contexto para remarcar que los clubes sudamericanos verán mejoras económicas en cuanto a la redistribución de los ingresos generados por el fútbol regional. Domínguez manifestó: “El fútbol sudamericano no tiene techos entonces considero que en la medida que sigamos vamos a tener más ingresos lo cual significará más redistribución de premios”, en alusión a la expansión de las oportunidades comerciales y deportivas de los equipos de la Conmebol.

Dentro de sus declaraciones, el dirigente también enfatizó la importancia de combatir actitudes discriminatorias y episodios violentos en el fútbol. Según consignó Radio La Red, Domínguez sostuvo que tanto la violencia como el racismo carecen de espacio en el ámbito deportivo y particularmente en el fútbol, llamando a erradicar estas conductas en todos los niveles de la disciplina.

La confrontación verbal con la Real Federación Española de Fútbol por la ausencia al partido contra Argentina, sumada a la exposición de los logros regionales y las políticas de distribución de recursos, configura la estrategia de la dirigencia sudamericana en torno a la consolidación y proyección de su fútbol en la arena internacional, según la cobertura de Radio La Red.

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